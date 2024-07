Milei-Villarruel: Del "ya pasó" a otra vez separados ante el campo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1813690900419113221&partner=&hide_thread=false Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y… pic.twitter.com/Wkevi8TrVO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2024

En tanto, Milei prefirió no opinar sobre el conflicto al que dio por cerrado en una entrevista con Alejandro Fantino, donde respondió: “Ya está. Ya pasó. Lo resolvió Kari”, pero no dijo nada sobre la vice excepto que “no fue un tuit feliz. Por las cuestiones deportivas, tenés que ir por el lado deportivo y no generar un quilombo institucional en términos diplomáticos”. Pareció un regaño.