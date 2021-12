Megaminería: Mariano Arcioni dijo que no dará marcha atrás

"Estamos muy dolidos. Es una pena enorme porque las manifestaciones se pueden hacer con fines pacíficos, porque esta es la casa de todos los chubutenses y que se violente así, a uno le da una pena enorme. Siento mucha tristeza, es un edificio histórico, que lo hayan avasallado así, no hay palabras para poder describirlo", indicó el gobernador Mariano Arcioni.

Asimismo, consultado por la promulgación de la Ley de Zonificación minera en la Meseta, dijo: "No voy a dar marcha atrás con la decisión".

Ante el accionar y la presencia policial, señaló que "no hubo fallas de la seguridad. Detrás de esto hubo uno ideólogo de todo, que ya sabemos quién fue, y vamos a llegar a fondo y tendrá que pagar las consecuencias. Los que hicieron esto no son chubutenses, no se merecen ser chubutenses", remarcó Mariano Arcioni.

Por su parte, el vicegobernador Ricardo Sastre, repudió los ataques y se manifestó a través de redes sociales: "Repudiamos enérgicamente todos los hechos de violencia sucedidos. Vamos a repetir hasta el cansancio que este no es el camino a la hora de disentir", escribió.