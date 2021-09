Mayra Mendoza y Larreta pelearon en Twitter por Martiniano

Y añadió: "No se puede vivir así. Tener un comercio no tiene por qué ser una actividad de riesgo, salir a la calle no tiene por qué dar miedo y conseguir trabajo o poder pagar los impuestos no deberían ser cosas inalcanzables".

A su vez, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que Diego Santilli, su candidato en la provincia de Buenos Aires, tiene amplia experiencia en materia de seguridad y que además "cuentan con todo mi apoyo".

"Diego y todo el equipo tienen mucha experiencia y cuentan con todo mi apoyo. Sé que van a hacer de la Provincia un lugar donde las personas puedan vivir, trabajar, estudiar y salir a la calle con tranquilidad y sabiendo que su esfuerzo vale", afirmó Larreta.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1432824029539352581 Quilmes está atravesando un momento difícil: la zona comercial, que tanto había crecido durante la gestión de @YoSoyMartiniano, hoy está muy golpeada por la crisis y la escasa ayuda recibida y la inseguridad aumentó muchísimo en todo el municipio. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 31, 2021

Pero cuando todo parecía quedar en un simple descargo y tuit de campaña de Horacio Rodríguez Larreta, tres horas más tarde de la publicación del jefe de la Ciudad, llegó la respuesta filosa de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

"Hola @horaciorlarreta. No te contesté antes porque estaba trabajando. Se ve que vos no", arrancó irónica.

"Vos @horaciorlarreta, tu jefe @mauriciomacri, tu socia @mariuvidal y tu empleado @YoSoyMartiniano dejaron el país, la PBA y a Quilmes destruido. Tan desastroso fue que la ex gobernadora de la provincia no puede ni defender su gestión y se fue hacer TikTok a CABA (cringe)", disparó Mayra Mendoza, fiel a su estilo filoso.

Además, aprovechó para asegurar que desde el PRO "desprecian el conurbano".

"Como sabemos que desprecian el conurbano y no venís a Quilmes, te cuento que invertimos como nunca antes se había hecho, más de $2 mil millones en el Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito", dijo la intendenta.

Y aseguró: "Cuando se fue, @YoSoyMartiniano no dejó ni las cámaras funcionando".

"Difícil momento pasaron los comercios con los tarifazos que ustedes autorizaron. Durante su gobierno perdimos millones de puestos de trabajo y cerraron más de 240.000 pymes", siguió Mayra Mendoza.

Y terminó su descargo escribiendo: "Por suerte en 2019 la gente votó para que se vayan y no siguieran haciéndole daño al país".