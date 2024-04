Martín Menem: Entre el aval de Milei y una peligrosa rebelión opositora

Rebelión

Las explicaciones reglamentarias de Menem y la suspensión a minutos de iniciada la sesión de Juicio Político, no alcanzaron a los opositores que insisten en la validez de lo actuado y generan un enfrentamiento con el titular del cuerpo.

Con el silencio del PRO –que avala tácitamente al oficialismo-, solo el flamante jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni defiende abiertamente lo actuado por Menem. Es más, asegura que el jueves 18/4 propondrán a un nuevo presidente en la comisión, que sería Bertie Benegas Lynch, aunque no forma parte de la comisión.

En la vereda de enfrente quedaron el extitular de LLA, Oscar Zago –con un pie afuera del bloque oficialista- diputados de la UCR, del peronismo y de Hacemos Coalición Federal (que comanda Miguel Ángel Pichetto) que insisten en la validez de la reunión de comisión.

Cabe recordar que por parte del kirchnerismo se nombró como vicepresidente a Leopoldo Moreau y a Paula Oliveto de parte de HCF.

“Zago dijo que sigamos. No hay antecedente que el presidente de la Cámara dé de baja una reunión porque no le gusta alguien. Los de Unión por la Patria (UP), unos vivos, dijeron que si LLA no se ponía de acuerdo, al presidente lo iban a poner ellos”, dijo Oliveto a radio Splendid.

“Yo no podía creer lo que veía. Fue la sensación de, ¿en dónde estoy? Me quiero ir. Nos cortaron la luz y la transmisión. Los diputados estábamos en los pasillos, el ascensor y mismo en la sesión cuando llegó el mail de la suspensión”, agregó.

Menem no solo suspendió la reunión que eligió a Pagano presidenta sino que citó a una nueva para el jueves 18 y aquí está el conflicto: los opositores desconocerán esa reunión –hasta el momento- y mantendrán lo actuado ayer mientras otras parte de los diputados buscarán votar nuevas autoridades aunque difícilmente tenga quorum ya que éste se logró en la cita de ayer, todo terminaría en un limbo con Menem desconociendo a Pagano y la oposición desconociendo al nuevo presidente –si es que se elige- y generando un gran malestar cuando LLA necesita los votos opositores para la nueva Ley de Bases.

Habría una salida que conformaría a todos: que Pagano renuncie a la presidencia. Ella espera una conversación con Milei, sobre quien dice que es su único jefe político, quizás allí esté la salida al conflicto, aunque la desconfianza de la oposición con Menem difícilmente se revierta.

