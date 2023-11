Mal perdedor: Lula Da Silva no quiso saludar a Javier Milei

Lula Da Silva jugó muy fuerte con Sergio Massa. Le prestó sus equipos de campaña –con los que derrotó a Bolsonaro- y no dejó de dar mensajes de apoyo al candidato oficialista a la vez que recibía los ataques verbales de Javier Milei, aunque en la recta final al balotaje el libertario dejó en claro que no haría ruptura de relaciones diplomáticas tanto con el vecino país como con China. Sin embargo, Lula aún parece no estar listo para entenderse con el electo presidente.