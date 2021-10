Magistrados contra la reforma del TSJ ¿que ayudaría a Macri?

A su vez sentenció que "el hecho no es novedoso" y explicó que "desde 1994 por distintas formas el gobierno de la Cuidad ha intentado avasallar las competencias de la Justicia Nacional".

"Desde que se hizo la reforma constitucional y se le dio otro estado jurídico al gobierno de la Ciudad, buscan ejercer sobre los Tribunales en los que no tienen competencia, pero no es una facultad delegada", afirmó e insistió con que la modificación "es competencia del Congreso Nacional, no de la legislatura porteña".

Los votos de la ley

Finalmente definió a la aprobación de la ley como un "tema que es grave en sí mismo, aún si no tuviera un eventual componente político, que obviamente lo tiene" y se preguntó por qué tratar la cuestión "justo ahora en período electoral".

La ley fue sancionada en la Legislatura porteña con 38 votos a favor -de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN-, y 20 en contra -del Frente de Todos y la Izquierda-.