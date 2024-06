Lunes 17/06 movilización en SerPaJ por detenidos por Ley Ómnibus

Embed JORGE MACRI HACE ANUNCIO DE MEDIDAS QUE TOMARÁ LA JUSTICIA



Manejándose como si él fuese el conductor político de la Justicia, el Jefe de Gobierno Jorge Macri anuncia que “La Justicia había liberado a 17 de los 33. Bueno, el Fiscal, con nuevas pruebas que le fuimos agregando,… pic.twitter.com/DBrurxCCqz — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) June 17, 2024

La Federal

Interesante fragmento de la crónica de Raúl Kollman en Página/12:

"(...) Ninguno de los jefes federales podía responder, por ejemplo, a la pregunta de por qué habiendo decenas de motos, ninguna llegó enseguida al lugar donde prendían fuego al móvil de Cadena 3. Tampoco llegaron cuando, minutos después, dos hombres terminaron de vandalizar el móvil y se fueron tranquilamente en un viejo vehículo con la patente NBO 056 dada vuelta. La patente es trucha, no existe.

Todos los jefes de la Federal se hacen los distraídos ante el dato de que efectivos tiraron gases desde el 7mo. piso de la ex Caja de Ahorro, ahora anexo del Congreso, sobre Hipólito Yrigoyen. Nadie hubiera admitido la imagen del hombre que participó de disturbios y luego fue muy bien recibido detrás de las vallas por los policías. Y nadie puede explicar que entre los detenidos no están los que quemaron el auto, sino manifestantes apresados a 5 o 6 cuadras de la plaza, principalmente sobre la avenida 9 de julio.

Un viejo sabueso de los servicios de inteligencia razonó: “nosotros esto lo hacíamos, pero para dispersar, para que no haya gente, no para meter manifestantes presos. Cuando quemamos Modart, en 1988, en avenida De Mayo y Perú, el objetivo era terminar con el acto que encabezaba (Saúl) Ubaldini. No hubo nadie preso. Eso sí, en la semana siguiente se vieron a unos cuantos de la SIDE muy bien vestidos”. (...)".

petitorio-7-d12bd.jpg Myriam Bregman en conferencia de prensa en SerPaJ.

Los 16

Tras las 17 excarcelaciones, otros 16 detenidos continúan alojados en penales federales como Ezeiza y Marcos Paz "donde irregularmente fueron trasladados antes de saberse su situación procesal".

La jueza María Servini les denegó la eximición de prisión a pedido del fiscal Stornelli basándose en “testimonios” de los policías que participaron de la represión.

Las defensas apelaron la decisión de Servini ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Pero eso no significa que la Cámara resuelva de inmediato. Por ese motivo el reclamo:

"De hecho el objetivo oficial es acusar a todas y todos de delitos que rozan el terrorismo. Se hace imprescindible intensificar la campaña por la libertad de todas y todos. Son trabajadoras y trabajadores, participantes de asambleas barriales, estudiantes y, en algunos casos, activistas de organizaciones políticas y sociales. Su libertad inmediata es un reclamo elemental, así como el del desprocesamiento de las y los 33 y el cierre definitivo de la causa armada por Stornelli a pedido de Patricia Bullrich."

