Lorena Petrovich y los casos de De la Rúa y Jorge Triaca

El magistrado dispuso la citación después de una resolución de la Sala I de la Cámara del Crimen que dispuso que se profundizara la investigación y se resolviera la situación procesal de los imputados.

La investigación se inició en 1998, cuando De la Rúa era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y fue denunciado porque José Benito Passo, el jardinero de la quinta de fin de semana de la Rúa en Villa Rosa, Municipio de Pilar, estaba anotado como empleado público.

En la causa también fueron procesados el ex jefe del bloque de concejales de la UCR, Humberto Bonanata; el ex concejal Juan Trilla; el ex vocero de De la Rúa, Damián Sánchez Ruival; y el jardinero José Benito Pazo.

La causa cesó cuando fue acreditado por el Cuerpo Médico Forense que Pazo había perdido la capacidad para comprender y ejercer su defensa en el juicio oral.

Pazó ya tenía más de 80 años y debilidad mental por razones de senilitud.

La doméstica

Otro caso: Sandra Heredia denunció en abril de 2017 que, después de pedir un aumento salarial a la familia Triaca, fue nombrada en la delegación San Fernando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), intervenido en una causa muy cercana al Ministerio de Trabajo y el magistrado Rodolfo Canicoba Corral. Jorge Triaca Jr. era el ministro de Trabajo.

Heredia trabajaba desde 2012 en la quinta de la familia Triaca, una relación de empleo informal, pero que en parte fue blanqueada "20 días antes de las elecciones" de 2015.

"Sandra, no vengas más. Sos una pelotuda" empezaba el audio de WhatsApp que el ministro Triaca le envió a comienzos de 2017 a la empleada doméstica que trabajaba en su quinta de Boulogne, municipio de San Isidro.

Heredia sostuvo que fue despedida sin causa y reclamaba la indemnización correspondiente.

"Nunca tuve pertenencia sindical pero aparezco como delegada en el SOMU. Él [por Triaca] me colocó ahí. Tengo contrato hasta el 12 de febrero. Él me dijo que mi prioridad era la quinta. Si yo estaba en el SOMU y había un evento tenía que irme volando para la quinta [del ministro]", explicó Heredia en una entrevista en Radio Con Vos.