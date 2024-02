Ley Ómnibus: Gobernadores insisten y Milei los amenaza con veto

“Carga sobre el Estado”

“El Gobierno no acepta coparticipar el Impuesto País por varios motivos: es muy transitorio, se termina cuando se termina el cepo, y no se puede generar una carga sobre el Estado nacional sobre un impuesto que tiende a desaparecer y que tenga que suplantar a las provincias con otros impuestos”, explicó Francos sobre la negativa a coparticipar el tributo que absorbe el Gobierno nacional gracias a una ley votada en la gestión de Alberto Fernández.

“El Gobierno entiende la situación, pero tenemos que hacer un esfuerzo conjunto; cuando se retiró el paquete fiscal de la ley, se dijo que cuando quede aprobada nos sentamos con las provincias para analizar como se sigue”, agregó el ministro.

“Este gobierno es responsable, no hará lo que se hizo en el juicio de YPF, actúa con responsabilidad y piensa en el futuro de los argentinos no vamos a tomar decisiones irresponsables”, añadió Francos.

Reacción y reunión en pausa

¿Cuál fue la reacción de Javier Milei al triunfo de la votación en general? El equipo de comunicación no oficial de Milei ratificó una negativa a redistribuir fondos federales con las provincias. Los gobernadores se dicen interesados en particular en que no se interrumpan la obra pública en sus territorios. La Nación está empeñada en que ellos acompañen el ajuste, controlando sus cuentas y votando los proyectos del Presidente.

Se desconoce quién será el negociador desde el Ejecutivo Nacional porque los gobernadores reclamaron una audiencia con el Presidente, y éste se la volvió a negar. De aquí que solo les queda el camino de instruir a sus diputados para votar en el recinto los cambios para coparticipar el Impuesto PAIS, lo que representaría una dura derrota parlamentaria para LLA.

