Leda Bergonzi: De la fe a las estafas y ¿Fernando Burlando en el medio?

Posteriormente, agregó: "Después hicimos Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, y Corrientes capital, con el anfiteatro. Con un montón de gastos, dos meses de publicidad entre otras cosas" y consideró que "Todo fue un fracaso, comercialmente no servía evidentemente. Ella me estafó, me traicionó, es una mala persona. A mí no me entra todavía todo lo que pasó".

Desde allí, Castillejo apunta a Bergonzi acusándola de "cínica y vanidosa" por lo que argumenta: "Bergonzi recolecta grandes sumas de dinero de sus seguidores; estos fondos no benefician a su causa, sino que enriquecen a ella y a su socia".

El negocio detrás de la fe, del cuál venimos remarcando desde Urgente24, parece estar desenmascarándose de a poco.

Leda Bergonzi bajo el respaldo de ¿Fernando Burlando?

Una semana atrás, se comenzó a difundir una imagen de Leda junto al abogado, Fernando Burlando, y el periodista, Fernando Mancini. A raíz de ello se abrieron gran cantidad de incógnitos. No obstante, los primeros indicios fueron para "coordinar un proyecto en conjunto". Pero, aparentemente todo está vinculado con esta guerra judicial.

Con el nuevo problema que envuelve a Leda, la "sanadora" presentó una denuncia judicial contra Castillejo en CABA y, aparentemente, representada por Burlando. Ante esto, el abogado rosarino, Gustavo Feldman, asumió la defensa del productor, calificando la acusación para dejarlo indefenso. "Ni la mentira ni la calumnia duele como la Verdad. Hay que evitar que se sigan burlando de la desesperación de la gente", publicó en sus redes sociales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GustavoEFeldman/status/1838963599726760435&partner=&hide_thread=false Ante la denuncia falsa de Leda Bergonzi hecha en CABA asumimos la defensa de su ex representante. Ni la mentira ni la calumnia duele como la Verdad. Hay que evitar que se sigan burlando de la desesperación de la gente. pic.twitter.com/XwrB9Inz8J — Gustavo E. Feldman (@GustavoEFeldman) September 25, 2024

Cabe resaltar que Castillejo, quien padece una discapacidad, justificó que no puede asistir a la audiencia por motivos de salud.

