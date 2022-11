Ladrones en acción: Robaron una Comisaría y huyeron

Estamos realmente sorprendidos por lo que ocurrió anoche. Ocho personas en un vehículo llegaron a la comisaría. Redujeron al personal, le sacaron las armas. Había dos presos de hace tres meses, a los que no liberaron, simplemente se llevaron un patrullero y armas. Luego robaron un vehículo en una casa vecina. Estamos realmente sorprendidos por lo que ocurrió anoche. Ocho personas en un vehículo llegaron a la comisaría. Redujeron al personal, le sacaron las armas. Había dos presos de hace tres meses, a los que no liberaron, simplemente se llevaron un patrullero y armas. Luego robaron un vehículo en una casa vecina.

Luego de salir de la Comisaría, los delincuentes ingresaron a una casa cerca del lugar, donde maniataron a un hombre y golpearon a su esposa, exigiendo objetos de valor. Luego de robar dos celulares y dinero en efectivo, se dieron a la fuga en el auto del vecino, un Peugeot 206, y en el patrullero policial por la Ruta 1 hacia el sur.

El vecino asaltado relató:

Estuvieron como media hora en la casa, rompiendo cosas, hasta que pidieron la llave del vehículo, se robaron algunos elementos y celulares y se fueron. Como estoy cerca de la subcomisaría, corrí hasta el lugar y allí me encontré con el personal de la guardia. Les pregunté si habían llamado al Comando (Radioeléctrico) y me dijeron que no. Raro, muy raro, porque los teléfonos celulares de ellos estaban tirados en el lugar y ya habían pasado varios minutos. Eso les permitió a los delincuentes escaparse sin inconvenientes.

A primera hora de la mañana, la policía confirmó que los ladrones huyeron de Arroyo Leyes con dos armas reglamentarias, entre ellas una escopeta. Además faltaba un chaleco antibalas.

Persecución y fuga

Luego del robo, llegaron al lugar varios móviles policiales y se ordenó un operativo de persecución de los delincuentes. Eso ocurrió durante la madrugada, donde el personal de la Unidad Regional I persiguió a los maleantes hasta el límite entre San José del Rincón y Colastiné.

En un tramo de la Ruta Provincial 1, al norte de Arroyo Leyes, se registraron dos tiroteos entre los efectivos del operativo de búsqueda y los asaltantes. Sin embargo, pudieron ingresar por caminos de tierras a zonas cercanas al río, donde dejaron abandonados los vehículos y se dieron a la fuga a pie.

Alrededor de las 6 de la mañana, ambos coches fueron encontrados. Uno en los bañados de La Guardia y el otro, en San José del Rincón, pueblos vecinos a Arroyo Leyes. La camioneta policial tenía una rueda dañada, mientras que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encontró, dentro del vehículo del vecino asaltado, un arma de fuego calibre 22.

image.png Uno de los autos usados por los asaltantes. (Foto: La Nación)

Ambos vehículos y el arma son analizados por peritos, en busca de huellas que permitan identificar a los asaltantes. Según el testigo, el vehículo particular tiene varios destrozos y hasta un impacto de bala en la luneta trasera.

Además, se confirmó que el botín de la banda no sólo incluía equipamiento policial, sino también robaron el televisor de una casa ubicada cerca de la Subcomisaría. Todavía no se reportaron detenidos por el episodio ocurrido.

Lorinz expresó a la prensa:

Esto es algo insólito, único. Nunca ocurrió en las comisarías de la región. Nosotros sacamos la conclusión es que esto buscó causar un efecto importante en nuestra población. Es algo que no tiene mucho sentido

La denuncia quedó en manos de la fiscal de Flagrancia, Rosana Peresín.

