La pobreza: El espejo de Argentina que recae en las drogas

image.png Una realidad que golpea (y asusta).

En el Gran Buenos Aires, la inseguridad alimentaria total llegaría al 26% de la población y abarca el 35% de los menores. En base a eso, señaló que "El 50% de los niños menores de 18 años asisten a comedores escolares, por lo que están en situación de pobreza".

Posteriormente, teniendo en cuenta el marco alimentario, referenció sobre la "Tarjeta Alimentar", un instrumento (o respiro) por parte del Estado. La misma llega al 42,6% de los niños y en cuanto a los bolsones de alimentos no perecederos, el 37% lo reciben en sus hogares.

Por su parte, desprendiendo la parte educativa hay una cuestión que tiene que ver con la asistencia y que se viene arrastrando desde la pandemia, el origen que pegó el sacudón y que hoy es difícil de recuperar. En la actualidad, 1 de cada 4 niños de jardín no concurre sistemáticamente, mientras que el 0,4% no va a la escuela primaria y el salto se da en secundaria con el 6,2% que no asiste.

En esa línea, cabe remarcar que, a partir de lo informado por el Observatorio, los jóvenes de 18 a 29 años "el 35% no terminó la secundaria".

El flagelo de la droga

Dentro de un contexto donde la pobreza se adueña, Tissera remarcó la presencia de la droga como uno de los factores negativos que agrava y afecta directamente en la vida social de las personas. Asimismo, recae "en aquel adolescente que no va a la escuela".

Sin embargo, el presidente de Cáritas Argentinas insistió en que, si bien el servicio puede dar una mano correspondiente, es responsabilidad del Estado preocuparse de la Educación y de políticas económicas.

Luego, Zadara adhirió a los dichos del Monseñor y describió a la droga como "una mancha de aceite que atraviesa todas las clases sociales", además "destructor" de todo.

Claro está que la falta de oportunidades (desempleo o dificultad para conseguir un trabajo) hace que el narcotráfico gane terreno y eso cada vez es más preocupante ya que de ahí sale la vinculación con armas, delitos y el consumo problemático de las adicciones que, mayoritariamente, conlleva a violencia familiar,

Para Donza, los cordones de las grandes ciudades (Buenos Aires, Rosario, Córdoba) son el principal reflejo del narcotráfico.

Sin embargo, pese a que los datos sigan causando terror, la imagen real es la que se vive en la calle y, hasta el momento, parece seguir oscureciéndose.

