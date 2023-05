"La PASO suma volumen, pero no tanto; el FdT deberá reposicionarse con propuestas"

De esa forma, el consultor coincidió con Cristina Kirchner, quien antepuso la elaboración de un programa "que enamore" a la definición de un candidato.

Embed

Aurelio habló además del "clima de incertidumbre" de esta etapa preelectoral que, afirmó, es mayor que en procesos anteriores.

"Primero porque los 2 espacios políticos que polarizaron en las últimas elecciones no tienen definidos sus candidatos, de los distintos precandidatos no se tiene certeza de quién pueda ganar la primaria", dijo y agregó que "a su vez hay un 3er espacio que no permite la polarización, que es el que lidera Javier Milei"

Sobre el dirigente libertario dijo que "el crecimiento de 2022 y 2023 le está permitiendo tener posibilidades de pelear y clasificar al balotaje".

Aurelio mencionó además la "incertidumbre" existente respecto de cuáles espacios disputarán la 2da vuelta, ya que es el escenario más probable dado que todas las fuerzas están hoy lejos de los 40 puntos con diferencia de 10 que se requiere la instancia definitoria.

Aurelio dijo que, según sus mediciones, en un escenario de primarias Juntos por el Cambio lidera la intención de voto, seguido del Frente de Todos y Milei.

Federico-Aurelio.jpg Federico Aurelio, director de la consultora Aresco.

El director de Aresco dijo además que la hipótesis de 3 tercios sobre la que habló Cristina Kirchner días atrás "la venimos visualizando desde el inicio del año".

Aurelio sostuvo que ese escenario se construye a partir de una "expectativa de crecimiento de Milei entre la primaria y la primera vuelta".

"Hoy el ganador de Cambiemos no está fidelizando el voto del perdedor, por eso hay una expectativa de que en la primera vuelta los 3 tengan un caudal electoral similar", explicó.

"Las diferencias son menores, por eso la incertidumbre es mayor sobre los espacios. En la primaria viene Cambiemos, después el peronismo y no muy lejano a este, Milei. Pero en la primera vuelta, con este crecimiento adicional de Milei, es que termina en el triple empate", se explayó.

Consultado sobre la composición del voto a Milei, el consultor afirmó que "la última etapa de crecimiento de Milei fue producto de la caída del FdT". "En 2022 se explicó por fuga de voto de Cambiemos. En los 2 o 3 últimos meses, fue del peronismo", detalló.

encuesta-aresco.jpg Evolución de la intención de voto, según el último sondeo de Aresco.

Más contenido de Urgente24

Sin pan y sin torta, Joaquín de la Torre sobreactúa a Milei

Por Wado, el FdT contra Levinas (que aclara pero ¿oscurece?)

Chiche Duhalde: "Aceptaría unirme a JxC" (pero con una condición)

Golpe bajo de Alberto a Larreta con Favaloro