La nueva estafa con Netflix que roba tus datos bancarios y alarma a todos

image.png Las ciberestafas están siendo muy comunes hoy en día.

Cómo evitar la estafa con Netflix

Lo primero que tenés que hacer es chequear desde qué remitente se envió el mensaje o correo electrónico. Si es un nombre que no tiene nada que ver con Netflix, lo mejor es desestimarlo. Por otro lado, para chequear si un pago ingresó o no en nuestra cuenta lo mejor es iniciar sesión en la página oficial de la plataforma y dirigirse al área de pagos. Si no vemos nada extraño, es porque está todo al día.