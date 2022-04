La ex fue a buscarlo, restringen a Eduardo Salvio, ¿y Sol?

Ella aclaró cuál es su relación con Salvio.

Estoy saliendo con un jugador de fútbol. No soy una botinera. Están hablando cosas de mí que ni idea. No jodo a nadie, soy hincha de Boca. Estoy saliendo con un jugador de fútbol. No soy una botinera. Están hablando cosas de mí que ni idea. No jodo a nadie, soy hincha de Boca.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCbD5q1uvetE%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABADH4Inkl9TmOmZBHQFPUQFysI74jZAoscKJy3yRcDI8jZCC9oI8SIVMX3yLQWcDZAQP9NgzfNsGfbceIQRPonG03qoTBFJVvTbL59laESVpXQ0TGEZAM3V3VZArKIV3Sg6lxZC78NdvBTQmqSXXYmcZB4IVKrTZAZBH3pZC4ivJEhHWwgoXCSrFEZAQZD View this post on Instagram A post shared by Rinaldi (@solsheckler)

Qué pasó

Todo comenzó porque la noche anterior, Sol subió a sus historias de Instagram una foto del futbolista haciendo un asado a la parrilla.

Aravena declaró que se fue a vivir con sus hijos a Olivos luego de que se separaran de común acuerdo, pero que en la madrugada de este jueves fue a buscar a Salvio para hablar.

Salvio declaró ante la Justicia luego de ser denunciado en una causa por lesiones en contexto de violencia de género.

El futbolista no podrá acercarse a menos de 300 metros del domicilio donde se encuentre su expareja, Magalí Aravena, a quien arrastró con su auto luego de mantener una discusión.

Pero esto es insólito: Aravena fue quien decidió ir a buscarlo. Ridícula la reacción del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

https://twitter.com/LoliJames5/status/1514607701526941698 Lo de Magali Aravena no es violencia de género, vas a la medianoche a la casa de tu ex a buscar roña, te colgas del auto y querés q Salvio hable con vos en buenos términos?

Las diferencias se resuelven con abogados no colgandote del auto.

Eso en mí barrio es ser una trastornada. — Dolores Jaime #SupportUkraine #StopWarNow (@LoliJames5) April 14, 2022

Según el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el futbolista compareció a la Justicia en la Fiscalía especializada en Violencia de Género de la Unidad Fiscal Este Nº10, ubicado en el barrio de Palermo, donde finalmente fue notificado sobre la denuncia en su contra en la causa por “lesiones en contexto de violencia de género”.

Además de no poder acercarse a su exesposa, a Salvio se le ordenó abstenerse de mantener contacto con Aravena "por cualquier medio", a excepción de las cuestiones relativas a los hijos en común.

Esto es más ridículo aún: Salvio en ningún momento intentó tomar contacto con su ex.

Por otro lado, no podrá conducir vehículos por 30 días y deberá dar aviso a la Fiscalía para cuando realice salidas del país, en el marco de sus viajes internacionales por la participación de Boca en la Copa Libertadores. La causa continuará a cargo del fiscal Carlos Caputo.

En tanto, Aravena deberá visitar la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos del MPF porteño.

El incidente sucedió alrededor de las 0:50 del jueves 14/04 en la intersección de las calles Azucena Villaflor y Juana Manso y le provocó a Aravena un “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho”.

De acuerdo a la denuncia policial de Aravena, Salvio la embistió con su automóvil cuando ella se paró frente al vehículo al encontrarlo con otra mujer en el interior.

En un video de las cámaras de seguridad de la zona se puede ver el momento en el automóvil Mercedes Benz de Salvio comienza a circular de marcha atrás y Aravena lo sigue, aferrada a la puerta del acompañante.

Aravena intercambió mensajes de Whatsapp con Angel de Brito durante el programa LAM, por América TV.

Según De Brito, Aravena prefirió no salir al aire, aunque sí le contó lo que pasó: "Perdoname, pero no voy a dar mi testimonio porque mis hijos están muy afectados y debo pensar en ellos. En ningún momento fue mi intención que esto trascendiera públicamente. Espero sepas entender”.

Sobre lo que pasó en la madrugada del jueves en Azucena Villaflor y Juana Manso, Aravena aclaró: "Jamás quise pegarle a nadie, yo solo le pedía a él que bajara del auto. Me arrastró para adelante y para atrás".

Cúneo Libarona

Mariano Cúneo Libarona, abogdo de Salvio:

“Episodio 1: pareja, matrimonio de muchos años y separación fea. El señor establece una nueva relación. En su casa con amigos, Instagram... Acto tercero se entera esta señora. Esta señora lo llama. Gritos: ‘No vas a jugar más al fútbol, te vas a tener que ir a Nigeria, te voy a arruinar. Este chico dice yo me voy de acá, se viene para acá, esta me viene a buscar. Y se va”.

"Episodio 2: “Aparece la señora cuando se quiere ir con la prima de la novia, pobrecita, que la señora pensó que era la novia. Se quiere ir para no encontrásela. Se presenta la mujer fuera de sí, lo encara cruzando una avenida por la mitad. Lo que se ve en el video. Sale y lo encara. Salvio se quiere ir, toma el auto y va marcha atrás porque no quiere tener contacto con ella. La mujer agrede a la prima pensando que era la novia. La toma de los pelos, le dice un montón de amenazas".

"Episodio 3: “Él se quiere ir y ella se cuelga del auto asumiendo lo que en derecho penal se llama: ‘Acto a propio riesgo’. Toma un propio riesgo. Se cuelga del vehículo de Salvio. Salvio se escapa y se va. Hay mucha prueba que son mensajes, las cámaras oficiales porque el video está cortado, hay ciertas partes que no aparecen. Al auto de él lo rompió todo, vidrios, parlantes, tacos. Hay testigos de los llamados anteriores. hay transeúntes testigos. Con todo eso fuimos a una dependencia de la fiscalía, se informó. Salvio está derecho y se hará la prueba”.

---------------------

Más contenido en Urgente24:

Longobardi arrancó con el pie izquierdo y sugestivo tuit de Feinmann

El BCRA, San Lorenzo y la TV, unidos contra Marcelo Tinelli

Jordi, el actor porno que relacionan con Cristina Kirchner

Furor por el nuevo video sin censura de Florencia Peña en Divas Play

Nueva low cost en Argentina: Pasajes al exterior al 50%