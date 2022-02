La Cámpora frente a 2 hipótesis pensando el 2034

El punto acá es que los pilares fundacionales del kirchnerismo están recibiendo un misilazo por el acuerdo entre el Fernández, Guzmán y el FMI:

Déficit fiscal Congelamiento de tarifas Dólar Suspensión del artículo IV que permite al FMI auditar las cuentas públicas. Emisión monetaria.

Por lo tanto, no hay ningún incentivo en La Cámpora de acompañar un acuerdo que marcará el destino de la Nación hasta 2034 -y eventuales waiver y reperfilamientos del préstamo-. Es una discusión netamente ideológicamente y aquí se está poniendo a prueba en diferentes versiones del peronismo si están en condiciones de actualizar su ideología o romper con "el imperialismo".

image (4).jpg Luego de que el radical-K pidiera la cabeza del ministro de Economía Martín Guzmán por Radio 10, él salió junto a Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores) a mostrarse en Casa Rosada tras una reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, Juan Zabaleta (Desarrollo Social) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), entre otros.

A propósito, muy interesante la visión que planteó el analista político Rosendo Fraga esta mañana (01/02) en A24 junto a Antonio Laje:

Es la crisis política más importante o más grave que tiene el oficialismo en 2 años de gobierno. Ahora, las crisis políticas normalmente escalan por errores de cálculo y esos errores de cálculo provienen de no asumir que desde hace 18 años el kirchnerismo como fuerza política viene haciendo un eje de la oposición al Fondo como planteo político-ideológico. No se dimensionó lo que para los Kirchner significaba este asunto Es la crisis política más importante o más grave que tiene el oficialismo en 2 años de gobierno. Ahora, las crisis políticas normalmente escalan por errores de cálculo y esos errores de cálculo provienen de no asumir que desde hace 18 años el kirchnerismo como fuerza política viene haciendo un eje de la oposición al Fondo como planteo político-ideológico. No se dimensionó lo que para los Kirchner significaba este asunto

En este esquema planteó: "¿Cómo se resuelve esto? Doy el quorum para que se trate el tema y me abstengo de votar. Es decir, facilito, como lo dijo Máximo Kirchner en su comunicado. Si fuese así, creo que no sería un tema difícil lograr el acuerdo con el FMI.

Ahora, lo más difícil sería que cada cosa se empiece a debatir con el gobierno en una posición débil en el hecho de que dice que esto no es ajuste pero todos sabemos que lo es. En este segundo escenario entramos en una situación que se complica porque te enterrás en una discusión.

Lo más deseable sería un acuerdo entre el sector que responde al presidente Alberto Fernández con la oposición; no quiere decir que eso sea lo más probable porque en la Argentina no siempre sucede lo lógico".

"Este momento es más complejo -que el vaciamiento del Gabinete tras las PASO- por el contexto político y económico.

Esto podría ser controlable si hubiese voluntad: La Cámpora tiene 5 senadores y 18 diputados para dar quórum y abstenerse pero, ¿hay capacidad y voluntad política hacer eso? No lo sé", esquematizó.

Acá hay otro elemento que hay que incorporar: ¿Máximo se enojó o esta es una decisión política que mira el futuro? Yo creo que tiene un proyecto político. No creo que esa carta sea un exabrupto Acá hay otro elemento que hay que incorporar: ¿Máximo se enojó o esta es una decisión política que mira el futuro? Yo creo que tiene un proyecto político. No creo que esa carta sea un exabrupto

El acuerdo con el FMI va a implicar costo político y social, aumento de tarifas y él no quiere pagar esos costos sino que lo pague el gobierno. Axel Kicillof es kirchnerismo no camporista y dijo 'evitamos una catástrofe'. Evidentemente, hay gente que piensa de otra manera y actúa de otra manera El acuerdo con el FMI va a implicar costo político y social, aumento de tarifas y él no quiere pagar esos costos sino que lo pague el gobierno. Axel Kicillof es kirchnerismo no camporista y dijo 'evitamos una catástrofe'. Evidentemente, hay gente que piensa de otra manera y actúa de otra manera

"Si esto sale en el Congreso, el presidente Alberto Fernández queda fortalecido en la gestión. Como líder político es otra discusión", cargó Fraga.

Me es difícil conjeturar lo que hará Cristina Kirchner en el Senado pero lo que dijo Máximo no es algo desconectado de la acción política de la vicepresidenta. No hay que subestimarla políticamente porque es un actor político que sabe usar el poder. Ellos pagaron al Fondo e hicieron de eso una bandera de independencia Me es difícil conjeturar lo que hará Cristina Kirchner en el Senado pero lo que dijo Máximo no es algo desconectado de la acción política de la vicepresidenta. No hay que subestimarla políticamente porque es un actor político que sabe usar el poder. Ellos pagaron al Fondo e hicieron de eso una bandera de independencia

"Esto termina con un bloque del Frente de Todos fracturado y formándose un bloque de La Cámpora de 18 diputados. Eso no lo podemos descartar. En el Senado eso es más difícil conjeturarlo porque Cristina ha demostrado cohesión. El tema es que si vos formás un interbloque en Diputados, se maneja política. Ahora, si la lucha oficialismo vs. oposición dentro del Frente de Todos se transforma en lucha política descontrolada, ahí va a ser un problema para la gobernabilidad", adelantó.