Julia Strada: "Milei no quiere que los jubilados ganen más de $300.000"

Julia Strada: El tope de Milei son 300 mil pesos

En diálogo con Urgente24, la diputada nacional de UxP, Julia Strada, sigue la misma línea de pensamiento: Javier Milei gobierna para los sectores más poderosos y acomodados, y demostró con el anuncio del veto que "no le interesan" los jubilados.

"Milei está diciendo claramente cuáles son prioridades y está claro que los jubilados no están entre ellas", disparó Strada, alegando que lo que pasó en los últimos días en Diputados, en torno al envío del DNU que favorecía económicamente al organismo de inteligencia y que fue rechazado por los legisladores, "deja claro cuáles son los temas prioritarios de este Gobierno".

"Rechazamos ese DNU y nos hicieron acusaciones de todo tipo; sin embargo, le dieron 100.000 millones de pesos a la SIDE, que supuestamente no hay plata y que, por cierto, ya lo gastaron en un 80%, pero ahora veta las jubilaciones", argumentó.

"Lo que Milei no quiere es pagarle más de 300.000 pesos a los jubilados, la jubilación está en $304 mil a septiembre y él no les quiere pagar más de 300.000 pesos, esa es la realidad", sentenció la diputada nacional.

En esa misma línea, la diputada kirchnerista puso a consideración el siguiente análisis: ¿"Por qué no recorta otros gastos? No, prefiere que los jubilados tengan que pagar los platos rotos".

Sobre el dinero destinado a los jubilados que Milei quiere vetar también opinó la senadora Juliana Di Tullio, quien difundió un comunicado a los periodistas acreditados en el Congreso y cuestionó la decisión presidencial, argumentando que el costo en dinero no representa un cambio extraordinario en las cuentas del Estado.

“El Presidente elige a quién beneficia y a quién no beneficia... Ser irresponsable fiscal es no cumplir con la Constitución Nacional que obliga al Presidente a darle una mejor calidad de vida a los argentinos”, reza el comunicado difundido.

Y agrega, en boca de Di Tullio: “Hablamos de 66 mil pesos, el Presidente va a vetar lo que son cinco kilos de carne por mes a los jubilados y jubiladas. Es una vergüenza”.

Jubilados, presa fácil

Por otro lado, la diputada nacional Julia Strada dijo a Urgente24 que el Gobierno ajusta a los jubilados "porque es lo más fácil".

"Es lo más fácil porque el gasto previsional tiene una composición elevada sobre el gasto total, entonces es un gasto que, para alguien que quiera hacer un ajuste como el ajuste que está haciendo Milei, no puede no tocar por el tamaño que tiene el gasto previsional", explicó la diputada y economista.

Y agregó: "Lo que hay que ver es que no es solo los jubilados, sino que también aplica el ajuste en otros ámbitos. Recortó a las provincias, a los gobernadores, a las universidades, recortó subsidios, hay un gráfico del CEPA muy interesante que explica todo detallado, por ejemplo, que un 27.7% del ajuste son jubilaciones, o un 11.6% es sobre los salarios".

En esa misma línea, la diputada nacional consideró que Javier Milei "está obsesionado con que el superávit fiscal y su forma de bajar la inflación", y aunque quiso dejar claro que desde su espacio "no estamos en contra de superávit fiscal ni el equilibrio en particular" e incluso admitió que la idea "está muy bien", hay que construirlo "a partir de otras decisiones".

Consultada sobre cuáles podrían ser esas decisiones o alternativas, Strada contestó: "Revisando partidas de gastos tributarios, o por ejemplo, no habiéndole bajado el impuesto a los ricos, porque bajó Bienes Personales a los más ricos, pero no quiere aumentar la jubilaciones".

El poder del Congreso Nacional

Por último, la diputada kirchnerista hizo un análisis sobre las derrotas parlamentarias del Presidente en los últimos días, considerando que el Congreso Nacional, más allá de lo legislado, demostró su autonomía.

"Es una semana en donde el Congreso y las dos cámaras mostraron autonomía; es decir, mostramos no estar disciplinados frente al Poder Ejecutivo y nuestra fortaleza; y que hay temas que son importantes y que le importan a la gente, y que el Congreso Nacional los va a defender: universidades, jubilaciones, y el rechazo de gastos para espías y para trolls. Esto me parece que es un mensaje, no solo para el Presidente, sino para la sociedad", sentenció.

Un concepto parecido dejaron ver en el Senado los legisladores K, ya que Juliana Di Tullio en su comunicado destacó la contundencia de la votación y la calificó como un verdadero “cachetazo político”. “El Presidente tiene que entender que gobierna en una República que tiene instituciones y que las instituciones también le ponen límites. Uno no hace lo que quiere”.