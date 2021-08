Jujuy: vacuna obligatoria para pasajeros y estatales

Gerardo Morales anunció que firmará un decreto con esta medida, para que sea obligatorio presentar el carnet de vacunación en colectivos, taxis, taxis compartidos y remises.

Según comunicado del Gobierno provincial, los usuarios del transporte urbano deberán presentar su certificado de vacunación contra el coronavirus para poder hacer uso del servicio.

China vacunación.jpg La vacunación obligatoria ha generado polémica en Jujuy.

Vacuna obligatoria para estatales

Asimismo, la vacuna será obligatoria para los estatales. "He dictado el Decreto Acuerdo 696 que dispone en el Artículo 1 la obligatoriedad de la vacunación para todos los empleados públicos y estamos invitando al sector privado en general a adherir a la disposición", dijo Gerardo Morales.

Según el artículo 1 del decreto, la medida incluye a los trabajadores de las entidades autárquicas, organismos centralizados y organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, "cualquiera sea su situación de revista y lugar en el que presten servicio".

El Gobernador, Gerardo Morales, invitó a los poderes Legislativo, Judicial, municipios y comisiones municipales, a unirse a la medida.

También, extendió la invitación a los sistemas privados de salud, educación, seguridad, transporte, comercio, entidades civiles, deportivas y recreativas.

Pérdida de la remuneración

Otro artículo del decreto establece que "el personal comprendido que no acredite haber recibido por lo menos una dosis de cualquiera de las vacunas, salvo justificación por medio fehaciente idóneo, no podrá asistir a prestar servicio a su lugar de trabajo, siendo su inasistencia injustificada con la correspondiente pérdida de la remuneración por día no trabajado", detalló Gerardo Morales.

"Las personas que no estuvieran vacunadas sencillamente lo que tienen que hacer es presentarse al lugar de trabajo y pedir permiso para ir a vacunarse en cualquiera de los centros de vacunación que tiene la provincia", indicó Morales.

En síntesis, "disponemos la obligatoriedad de la vacunación para los empleados públicos y la vuelta al trabajo de todos los empleados públicos".

Y continuó Gerardo Morales: "los empleadores podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores, incluidos los dispensados".

Esto último es por la Resolución 4 tomada de forma conjunta por los Ministerios de Salud y Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Reacciones en Twitter

Así reaccionaron en redes sociales a la decisión de Gerardo Morales en Jujuy.

Juan José Gómez Centurión: El dictador de Jujuy Morales firmó un decreto en el que obliga a los jujeños a vacunarse para usar el transporte público y a los empleados públicos para asistir a su trabajo. NO HAY GRIETA entre Cambiemos y los K a la hora de jugar al totalitarismo.

https://twitter.com/juanjomalvinas/status/1422226243345428493 El dictador de Jujuy Morales firmó un decreto en el que obliga a los jujeños a vacunarse para usar el transporte público y a los empleados públicos para asistir a su trabajo. NO HAY GRIETA entre Cambiemos y los K a la hora de jugar al totalitarismo. pic.twitter.com/kPi0QUdleE — Juan José Gómez Centurión (@juanjomalvinas) August 2, 2021

Rosario Agostini: Di mi opinión en mi programa ésta mañana. Creo q es ilegal obligar a alguien a inocularse una vacuna que no concluyó aún la fase de vigilancia farmacológica.

https://twitter.com/peponila/status/1422361496168845314 Dí mi opinión en mi programa ésta mañana. Creo q es ilegal obligar a alguien a inocularse una vacuna que no concluyó aún la fase de vigilancia farmacológica

Jujuy: Será obligatoria la vacunación de trabajadores estatales y usuarios de transporte público https://t.co/mpKSuxFzL9 — Rosario Agostini (@peponila) August 3, 2021

Marcelo Gioffre: Estoy personalmente a favor de la vacunación, pero en contra de cualquier pasaporte sanitario, sobre todo tratándose de vacunas en estado casi experimental. Morales en Jujuy vuelve a mostrar que tiene rasgos autoritarios.