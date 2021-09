José Pablo Feinmann: "Cristina se deslizó hacia el centro"

Indicó que “hubo una opresión sorpresiva”, y explicó: “Ocurrió algo que nadie esperaba, porque Cambiemos no esperaba ganar por tanto y el Frente de Todos no esperaba perder por tanto; ni siquiera esperaba perder. Pero había algo previsible y es que el Gobierno de Alberto Fernández había estado muy débil para los propios, había unos puntos muy irritantes para la progresía, digamos, que había prometido y no había cumplido”.

La Izquierda

Sobre el avance de la izquierda a tercera fuerza nacional y sobre la figura de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires, José Pablo Feinmann opinó: “Cuando nos sorprendemos porque los pobres votan a la derecha, tenemos que pensar que la pobreza no es garantía de lucidez política, sino que la pobreza hunde a las personas en la confusión, en la ignorancia, en el odio, en la bronca y seguramente votaron a Milei porque es muy frontal”.

Tanto, sobre la izquierda señaló: “Este frente se beneficia de la falta de coraje de un gobierno peronista. Lo de Vicentin fue trágico, vergonzoso. Salieron 20, 30, 100 personas a la calle, los locos de siempre y se retrocedió cuando se pensaba expropiar, palabra que tiene un tufo comunista stalinista”.

“Me cuesta admitir que eso que llamamos ‘la gente’ haya votado a Cambiemos, eso que hablamos del castigo, es un castigo para todos”, agregó.

Por último, sobre el Gobierno de los Fernández, José Pablo Feinmann concluyó: “Han retrocedido siempre que tendrían que haber avanzado. No avanza este Gobierno y ahora paga el costo”.