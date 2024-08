José Mayans recogió el guante y le respondió con chicana a CFK

El mensaje de CFK también parece haber sido para su ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y el ex ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni, quienes en los últimos días le enviaron guiños a la vicepresidenta.

A esta situación de tensión en el bloque Unión por la Patria, se suma otro conflicto. Según pudo saber Urgente24, hay diferencias dentro de Unión por la Patria respecto a la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. La semana pasada, Sergio Massa cenó con CFK con ese tema como principal, y el ex candidato presidencial se manifestó a favor de la designación del juez. Cristina, por su parte, no sabe o no quiere. Pero hay al menos dos gobernadores -Gildo Insfrán y Gerardo Zamora- a quienes no le interesa lo que opine la ex presidenta y votarán, a través de sus legisladores, a favor de Lijo.

La orden que vino desde arriba es que el bloque no se rompa y que lleguen a un acuerdo. ¿Será posible?

José Mayans: "tengo buena relación con Villarruel"

Esta mañana, y consultado sobre el intercambio jocoso que protagonizó la semana pasada con Victoria Villarruel en medio del debate por el proyecto jubilatorio, donde recordó que la vice libertaria le había dicho al Presidente “jamoncito”, José Mayans afirmó: “Fue una broma que le hice y no pensé que se iba a armar semejante lío; tengo buena relación con ella”.

“Se me ocurrió en el momento, en alusión que al conflicto que tiene con la hermana del presidente, que dice que es La Jefa”, recordó el senador. Y amplió: “Ella me dijo ‘muchas gracias, un amigo’, y ahí se me ocurrió decir que hay que profundizar la amistad. Bueno, peor”.

“Ayer me entrevistaron y me preguntaron quién está más cercano al pensamiento nuestro, su Milei o Villarruel, y yo dije que Villarruel se manifiesta nacionalista y que hay cosas que está más cercana a nosotros, como la defensa de la causa Malvinas y no creo que esté de acuerdo con el alineamiento con Estos Unidos e Inglaterra”, manifestó José Mayans, y completó: “El peronismo no tiene dueño”.

