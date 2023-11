Contextual de ejemplos

"La escalada de violencia, llegó a su punto más alto con amenazas explícitas hacia el liberal Carlos Maslatón y Agustín Rombolá, presidente de la Juventud Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ambos casos, recibieron amenazas en la plataforma X (ex Twitter).

La organización cita que “el rol de los liderazgos políticos es determinante en los procesos de fortalecimiento o degradación democrática”, y menciona, parte un informe publicado por el espacio, Asuntos del Sur.

Marco teórico

El trabajo tiene un marco teórico elaborado por Steven Levistky y Daniel Ziblatt, a través del cual se busca entender cómo las democracias colapsan por la vía electoral, socavando sus propios fundamentos democráticos

En ese plano, los autores desarrollan señales de alarma de comportamiento autoritario entre ellos

La tolerancia o promoción de la violencia

El rechazo (o el bajo compromiso) con las reglas de juego democrático y

La negación de la legitimidad de los oponentes políticos.

“Milei, a través de su discurso y del de sus principales colaboradores, llena todos los casilleros del marco teórico para entender cómo sucumben las democracias”, puntualiza el informe.

Otras cuestiones objetadas

Entre otras cuestiones que encienden las alertas, el informe de Asuntos del Sur menciona el rechazo a la Constitución o expresiones que manifiestan la voluntad de no acatarla, el cuestionamiento de la legitimidad de las elecciones, los ataques a rivales de otros partidos a los que acusan de delincuentes o no calificados para participar de manera plena de la esfera política y hasta la descripción de sus oponentes políticos como contrarios al orden constitucional o subversivos.

Las recopilaciones y monitoreos de Contextual también extendieron el foco hacia otras figuras de la LLA, del mismo modo que lo hicieron sobre los principales trolls o cuentas de redes sociales ubicadas en las sombras pero muy ligadas al armado político del espacio libertario.

En estos casos relevó la defensa del negacionismo, el aval a personajes que promueven el extremismo o el nazismo y la incitación a crear un “Proud Boys Argentina”, versión local de un grupo extremista estadounidense.

margaret-thatcher-1698544.jpg Margaret Thatcher, exprimera ministra británica

Avales a la violencia digital

En su cuenta de X, Milei le puso like a un posteo de Líderes Liberales (@LideresLiber), en el que halagaban a Villarruel: “AMAN A LA DAMA DE HIERRO”. En tal sentido, la “Dama de Hierro” era el apodo de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, quien fue elogiada por el candidato de LLA en el debate presidencial.

Los analistas exponen que Milei “likeó” el posteo de Guadalupe Vazquez (@guadavazquez) en el que escribió: “Definición de peronista: Individuo que no puede no hacer trampa”.

Villarruel, en tanto, le dio un “me gusta” a las respuestas de Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) sobre el Museo de la Memoria de la ESMA. “Tengo 4 libros publicados sobre ese tema. Capacitate. No necesito tu compañía para conocer los años 70 ni un ‘museo’ de delincuentes para conocer la historia”, posteó el escritor, abogado y docente con ideas muy ligadas a LLA. “Coincido 100x100% con @VickyVillarruel, ese Museo de la Memoria Marxista sólo representa a los terroristas y sus amigos”, había señalado, previamente Márquez.

Aclaración de los autores del trabajo

En septiembre pasado el Comité de la UNESCO declaró al Museo Sitio de la Memoria ESMA como Patrimonio de la Humanidad, por lo que el predio está incluido dentro de los monumentos y zonas protegidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Villarruel también le dio like a un posteo de La Nación en el cual se cita una frase que le pertenece: “Ricardo Alfonsín cobra en dólares y vive en la embajada, en una dimensión desconocida”.

En España, durante una conferencia, la candidata había sido muy dura con Raúl Alfonsín, el padre de Ricardo, y primer presidente democrático luego de la dictadura de 1976-1983.

“A partir del advenimiento de la democracia, asume el presidente Alfonsín, que había sido abogado de organizaciones terroristas, de combatientes de estas organizaciones armadas. Tenía un compromiso ideológico con esta gente”.

Avales a la desinformación

Críticas a Diana Mondino. de ella señalan que quedó expuesta al avalar posteos en X de cuentas que postean desinformaciones, algo que enciende las alarmas para una persona que puede ocupar altos cargos en el Estado.

“Lo de hoy en Rosario fue ¡ impresionante!. Javier Milei va a ser nuestro próximo presidente, no tengo ninguna duda”, publicó la cuenta @FeinmannLN.

En su afán de avalar esos dichos, acotan Mondino no reparó en que no se trataba de la cuenta oficial del periodista Eduardo Feinmann (@edufeiok). También aprobó con un like la falsa captura de una placa de Infobae sobre el supuesto apoyo a Sergio Massa de Jey Mammon.

Las falsas capturas son una de las especialidades de @KillMaster6666, uno de los principales trolls y propulsores de narrativas de odio que orbitan alrededor del espacio de La Libertad Avanza.

Luego de estar acusado por corrupción de menores, Jey Mammón volvió a los escenarios y apoyó a Massa: ‘Con el otro gobierno vamos presos’" decía la falsa captura que Mondino avaló.

En tanto, Guillermo Francos, quien había sugerido que hubo fraude electoral a través de múltiples entrevistas pero nunca las trasladó a la Justicia, fue otra de las figuras de alto perfil de LLA que incurrió en los últimos días en malas prácticas derivadas de la contaminación del entorno digital.

En una entrevista con María O'Donnell, en Urbana Play, Francos señaló que el actor Pablo Echarri había “coacheado” a Massa para el debate. “Salió en todas partes el comprobante” dijo el vocero de Milei, en relación con una factura que supuestamente Echarri le había hecho AYSA, empresa que conduce Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa. Tema este que dio cuenta Urgente24.

Qué es Contextual

Contextual es una iniciativa del Instituto de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe (IDDLAC) que busca sumar información y análisis en contextos políticos y electorales con el objetivo de mejorar la calidad del debate público.

Su enfoque de trabajo se centra dentro del ámbito digital. Apuntan a ofrecer estudios, herramientas técnicas y acciones de incidencia para identificar, fortalecer y hacer cumplir las responsabilidades de empresas y gobiernos para una mejor discusión pública.

