Javier Milei y el síndrome del hijo de Homero Simpson ("Yo no fui")

El actual jefe de Estado la había responsabilizado aunque la ratificación del incremento se realizó mediante un decreto que lleva su propia firma.

2-Violencia en Rosario: “es culpa del socialismo”

De manera textual, expresó en Radio Mitre:

"Entendamos que no es un problema de hoy, es un problema que se generó con el narco socialismo, iniciado con (Hermes) Binner y con (Antonio) Bonfatti. Poner socialistas en el Gobierno no es gratis. No sólo destruyen la economía, destruyen todo lo que tocan".

3-Caída de la ley ómnibus en diputados:

Culpó de los gobernadores.

“Con traidores no se puede negociar”, se quejó el primer mandatario horas después de la caída de la Ley Ómnibus.

Luego, eyectó a la secretaria de Minería, Flavia Royón, que respondía al gobernador de Salta, y a Osvaldo Giordano, ex titular de ANSES, que respondía al gobernador de Córdoba.

COMUNICADO EXPLOSIVO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE MILEI. Lo dijo recién Feinmann como BOMBA: Javier Milei pidió la renuncia de Osvaldo Giordano y Flavia Royón.

4-Mal desempeño en el último debate presidencial

Culpó a los “tosedores” de Sergio Massa.

El titular de la Casa Rosada argumentó que hubo un "coro de tosedores" para desconcentrarlo.

Fue su defensa ante su floja performance. Hasta involucró a los organizadores del debate. “Hubo un cambio de último momento sobre la disposición de la gente y pusieron de mi lado a la gente de Massa".

"Tosedores":

Por las declaraciones de Javier Milei en Radio Mitre

5-Javier Milei y los insultos sufridos en la Bombonera:

Tras votar en contra del actual titular xeneise, Juan Riquelme, el presidente culpó a Román por enviarle una patota para que lo insultara y le hiciera abucheos.

"Milei"



Porque el Presidente fue a votar a La Bombonera y lo recibieron con insultos y silbidos.

6-Caída de bonos argentinos:

Ocurrió por culpa de la oposición” a la que tildó de "Bestias" y "delincuentes".

Fue tras la derrota parlamentaria en la Cámara de Diputados cuando se trató la ley de bases.

7-Invasión de mosquitos:

Responsabilizaron sus funcionarios a la gestión de Alberto Fernández por no fumigar lo suficiente el año pasado.

El vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa diaria señaló que “el Ministerio de Salud está en permanente coordinación con las provincias”.

Segun el adorno presidencial Manolo Adorni, la culpa por la proliferación de mosquitos es de Alberto Fernández que los atrajo tocando temas de Lito Nebbia.

.

(Si, el único requisito para ser libertario es ser idiota) pic.twitter.com/Hg5FMlQ7Q6 — Pablo Rizzi (@Budijoly) February 20, 2024

8-Récord de pobreza en Argentina

Culpó a la UCA por la medición.

“La pobreza es alta y herencia de la casta pero la Universidad Católica Argentina ha dibujado también hacia arriba los índices”.

9-Inflación

Culpó a las gestiones de Sergio Massa y Alberto Fernández. Se desligó de decisiones de su propia administración que contribuyeron a avivar aún más los guarismos durante el verano.

10-Caída del DNU en el Senado Nacional:

Responsabilizó de manera indirecta a Victoria Villarruel, la vicepresidenta.

El Presidente le espetó con dureza a la vice la habilitación de la discusión en el Senado. La desaprobación de Karina Milei hacia la titular de la cámara alta es clave en esta mala relación.