Javier Milei viaja a Davos a rendir su parcial internacional

No es raro que un presidente recién asumido en su cargo se presente en Davos para estrechar contactos con el establishment global, pero lo que sí es inédito es que un mandatario genere la curiosidad mundial que ha despertado Milei. Tan es así que, ya sea de parte de los medios referentes del liberalismo mundial, como los diarios Financial Times y The Wall Street Journal o la revista The Economist, o desde una mirada crítica, como la del diario británico The Guardian y el español El País, todos han comentado las propuestas de campaña y las primeras medidas de gobierno tomadas por el presidente Milei.