"Javier Milei habló a sus twitteros, no a líderes de Davos"

"¿Era el auditorio ideal para el tipo de discurso que dio Javier Milei? Antes de dar una charla, yo le pregunto a los organizadores quienes serán los que van a integrar mi auditorio. Luego, me amoldo al interés de los destinatarios. Ofrecer un discurso ideológico ante empresarios puede ser divertido pero no va a decidir la llegada de ningún holding hasta nuestro país. Los hombres de negocios quieren hacer negocios y no recibir cátedras", sostuvo Roberto Cachanosky.