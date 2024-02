Javier Milei habló en Corrientes pero a la TV no le interesó

En ese reportaje, los periodistas los llevaron a temas de actualidad.

Sin embargo, cuando expone sobre los temas que son de su preferencia, Milei vuelve una y otra vez sobre obsesiones alejadas del interés general. Especialmente, sus rivales intelectuales.

image.png Presidente Javier Milei, gobernador de Corrientes Gustavo Valdez y ministro de Interior Guillermo Francos

Javier Milei contra todos

López Murphy: "me trató de fenómeno barrial. Ese si que la vio. Ricardo siempre se ha disfrazado de liberal. Quiere que me pegue una piña en lo económico porque sigue trabajando para Larreta

Diego Giacomini: "con quien escribió Política Económica Contrarreloj. “Es extremadamente traidor. Para los traidores no hay tabula rasa”

El “sistema” comunicacional: “han dicho cosas aberrantes de mí, de mi hermana, de mi familia. El sistema se defiende. Trata de lavarle la cabeza a la gente"

La política nacional: “la pelea se debe dar desde adentro. Por más que griten los de afuera la pelota no se mueve si no la tocan los jugadores”

Leandro Santoro: “pedía al aire en la TV que se me censurara. Habló con Jorge Fontevechia y con Pablo Duggan para que no me dieran más espacios”

La Universidad Católica Argentina: “sus cifras sobre pobreza son un dibujo”

El Congreso: “es un nido de ratas”

Lali Espósito: "si yo decido discutir con un artista popular no puedo hablar sobre Gramsci y cómo este comunista quería que el socialismo cope la cultura. Nadie me daría bola. Pero, si traigo a la mesa los excesos de gobernadores e intendentes con recursos públicos para favorecer a artistas, logro mi objetivo"