Interna FDT: Milagro Sala desmintió a Alberto Fernández

“Esta situación no da para más, siendo que Argentina es uno de los países que se habla muchísimo en defensa de los derechos humanos. (Alberto Fernández) Dijo que no se puede soportar que esto pase, entonces es como que te contradecís porque por un lado decís que no se puede soportar, pero por el otro lado tenés presos políticos”, analizó Sala.

En los últimos días, mientras se lanzaban invitaciones mediáticas al Frente de Todos para un acto en Plaza de Mayo el próximo viernes 10 de diciembre, un sector del oficialismo profundizó sus críticas al Poder Judicial y la Corte Suprema.