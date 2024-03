Interesante: Tigre va por la boleta única papel

## “La situación de la Argentina amerita que todos tengamos la necesidad de apostar al diálogo, que las diferencias en nuestra comunidad se puedan resolver mediante la posibilidad de pensar en común muchas cuestiones en las que podemos coincidir y en aquellas cuestiones que disentimos, que lo podamos decir con total respeto. Eso creo que es fundamental para la construcción de una democracia plena”.

## “ Me veo colaborando desde el lugar en donde esté, soy un militante político. Quiero contribuir a la construcción de un peronismo resignificado, que se plantee una nueva política y construcción democrática. La experiencia traumática que tuvimos en materia del proceso electoral no puede existir más en un partido político que se precie de ser el representante de la democracia y de los sectores más humildes. A eso voy a tratar de contribuir, a que se discutan todas las cuestiones y el pasado de una manera virtuosa, para que estos errores no los volvamos a cometer”.

## "Iniciamos un camino con algunas incertidumbres pero con toda la esperanza de que somos un Municipio que tiene toda la energía para poder hacer las transformaciones que necesita nuestra comunidad. Al frente de eso vamos a estar todos nosotros desde el lugar que tengamos como concejales y funcionarios, transformando este distrito y haciendo de Tigre el mejor municipio de la provincia de Buenos Aires”.

tigre concejo deliberante.jpeg Inicio de sesiones en el Concejo Deliberante de Tigre.

Otros anuncios

Edificios de la Primaria Nº 39 y Secundaria Nº 44 de Tigre y nuevo jardín de infantes en La Mascota.

Ampliaciones en la Secundaria Nº 36 de Benavídez, la Secundaria Nº 23 de El Talar y la Secundaria Nº 26 de Gral. Pacheco.

Ampliación del Centro Universitario de Tigre (CUT), donde fue incorporada la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Comedor en la escuela Primaria Nº 32 de Don Torcuato y 1ra. etapa de la Técnica Nº 2 de Ricardo Rojas.

Nuevas aulas en las Secundarias Nº 32 y Nº 48 de Benavídez y Primaria Nº 25 de Tigre centro.

Consejo de Infancia, por la alimentación de niños y su educación.

Centro de Medicina Cardiovascular y de Hemodinamia en el HDI Valentín Nores.

5.000 metros lineales de paños de hormigón y 150.000 metros lineales de bacheo de asfalto, con 17 cuadrillas para bacheo municipales.

Programa de capacitación Reciclá, con Asociación Creando Conciencia (Tigre tiene certificación de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos).

Apoyo a los merenderos.

Capacitación para quienes buscan Empleo.

Programa de Apoyo al Deporte Infantil (PADI), de revisación médica de los chicos.

--------------------------

Más noticias en Urgente24:

Rosario: Milei empuja la llegada del Ejército con apoyo de Pullaro y Berni baja el pulgar

Represas hidroeléctricas: Primer contacto de las empresas con Nación

Revancha confirmada: Donald Trump y Biden ganan las nominaciones

Importación de alimentos: Se enteró Guillermo Moreno y habló de un "gobierno de imbéciles"