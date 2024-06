Guillermo Francos fingió demencia: dijo desconocer que está en peligro la sesión del 12/6

El primero entró en una suerte de “cono del silencio” hace una semana y el segundo va con un dictamen propio porque está en contra de la Ley Bases de manera abierta.

carambia lasheras santacruz.jpg Uno de los senadores santacruceños que se opone a dar quorum: José María Carambia

Los senadores santacruceños se desmarcan de la Ley Bases

José María Carambia aseguró: “creemos que la prioridad de hoy no es la ley Bases sino los jubilados. Entendemos que primero debemos tratar ese tema y el paquete fiscal. Luego que el paquete fiscal sea aprobado y el Gobierno nacional no tenga ninguna excusa para pagarle a nuestros jubilados, podríamos abordar la Ley Bases.. Por eso le pedimos a los senadores, nuestros compañeros, que mañana no demos quórum”.

Ajeno a las noticias del día, Guillermo Francos siguió “fingiendo demencia” y desdeñó cualquier riesgo:

“Tenemos dos rounds distintos: primero senado y luego diputados. Estamos en permanente diálogo con el gobernador Claudio Vidal. Supongo que sus legisladores van a cuidar los intereses de la provincia a la hora de emitir su voto”.

lucila-crexell.jpg Lucila Crexell aprobará la Ley Bases y se marchará como embajadora a UNESCO NA

Por último, se refirió a un supuesto toma y daca entre Balcarce 50 y una senadora neuquina.

“El trámite de Lucila Crexell para que sea embajadora plenipotenciaria en UNESCO empezó hace varios meses. Ella estaba trabajando con Patricia Bullrich el año pasado para concretar esa idea. Le hemos ofrecido esa posibilidad”.

En declaraciones al canal de noticias LN+, la legisladora nacional (nieta del caudillo provincial Elias Sapag, fundador del Movimiento Popular Neuquino, e hija de Luz Sapag, ex intendenta de San Martin de los Andes) aceptó que va a votar de manera positiva la Ley Bases pero desligó esa decisión de cualquier acuerdo político con la Casa Rosada.

“Siempre hay concesiones, acuerdos y búsquedas de consensos. Debemos ceder parte de lo propio y aceptar ideas ajenas porque en eso consiste el diálogo” cerró Francos con un forzado optimismo.