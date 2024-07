Grooming en Santa Fe: La red social pasó a ser la trafic blanca que secuestraba niños

image.png Foto: TN

Posteriormente a que ingresó a ese grupo, le hicieron una videollamada, él atendió pero cortó rápidamente al ver un hombre. En ese ínterin fue que le llegó la imagen y cuando Noelia se enteró, se hizo pasar por él, entabló una conversación con el interlocutor, quien le insistía en que atendiera la videollamada. De esta forma, pudo obtener la identidad del delincuente y una supuesta foto de su cara.

En declaraciones con TN, Noelia contó: "Él me puso que era de Chile y estaba esperando que me envíe algo porque mi idea era tratar de llegar hasta esta persona". Producto de la comunicación, el medio de comunicación logró acceder a los chats aterradores.

A las 2 de la madrugada, esta persona, si así se lo puede llamar, le pidió continuar con videollamada y la mamá, reemplazando al niño, le respondió: "No puedo, está mi mamá".

Sin embargo, el depravado insistió: "Lo ponemos en silencio", a lo que la mujer le recordó la edad del chico: "Yo tengo 9" y el le replicó sin sentirse persuadido: "Yo tengo 32".

Denuncia

Con el número de teléfono en mano, la imagen de la cara del pervertido y las capturas de los chats, Noelia se dirigió a la Fiscalía para denunciar el hecho. No obstante, las contestaciones no fueron las esperadas. "Fui a hacer la denuncia y no quisieron tomármela. Me dijeron solamente que bloquee el contacto y lo reporte a WhatsApp, como si esa fuera una solución. Detrás de todo esto hay un grupo grande de pedofilia", expresó.

Después de que su caso se difundiera por las redes sociales y algunos medios de Santa Fe, el fiscal regional, Jorge Nessier, se contactó con ella para ponerse a disposición. En ese sentido, le pidió que se presente a la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género.

Al respecto, Nessier dialogó con el medio televisivo rosarino, Canal 3, y destacó la importancia del caso. "Es una investigación que seguramente vamos a enlazar con otro precedente. Hubo una denuncia la semana pasada respecto de grupos de Whatsapp que se generan y se invita a niños a formar parte de ellos. Una vez que están incorporados, se empieza a compartir material absolutamente inadecuado", indicó.

Asimismo, el funcionario comunicó que este tipo de situaciones pueden ser denunciadas de manera online en el sitio web del Ministerio Público de la Acusación.

El grooming se volvió habitual

El director de Grooming Argentina, Hernán Navarro, comentó que con base en un informe realizado por la ONG se pudo detectar que 5 de cada 10 chicos del país son agregados a grupos de WhatsApp, donde en el interior le someten a visualizar contenido de pornografía y luego lo extorsionan.

Ante los resultados, el propio Navarro ejemplificó y alertó una situación que cada vez es más habitual: "Aquella trafic blanca que secuestraba niños, hoy es una red social".

