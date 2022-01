Gabriela Cerruti es menos conocida que Andrew Jackson en GBA

Luego, las volteretas de la funcionaria para intentar explicar qué pasaba con la paridad cambiaria resultaron un intento de subestimación de la inteligencia de quienes la escuchaban. En horas en las que, otra vez, el dólar paralelo bate nuevos récords en su cotización en pesos, vale la pena ahondar sobre la permanente idea de la política de no llamar a las cosas por su nombre. O algo que es peor: negarlas.

Un pequeño ejercicio de recorrer las famosas 'cuevas' donde se venden y se compran dólares en el Gran Buenos Aires lleva a encontrarnos con una imagen repetida que el gobierno trata de subestimar: filas de personas que desean comprar los billetes que puedan, ya sea los del rostro de Alexander Hamilton (US$ 10), tal como de Andrew Jackson (US$ 20), Ulises S. Grant (US$ 50) o Benjamin Franklin (US$ 100).

dolar_blue_hoy_agrandado.jpg_1402874324.jpg Benjamín Franklin, auténtico ídolo argentino.

La única verdad...

¿Grandes operaciones? Para nada. Podría afirmarse que Hamilton y Jackson son héroes estadounidenses apreciados en el Gran Buenos Aires. Quienes los atesoran, intentan no desprenderse de ellos. Los pocos que venden lo hacen para cubrir algún gasto puntual. Lo mínimo y necesario. Sería una buena experiencia para los funcionarios darse una vuelta por estos lugares y comprobar cómo impacta el mercado paralelo en la vida de los argentinos. En los pasillos gubernamentales, demasiada cháchara.

Otra teoría de dirigentes experimentados consiste en que, en realidad, son pocos ciudadanos (en rigor, agentes económicos) los que compran dólares porque a 'doña Rosa' (inmortal Bernardo Neustadt), no la afecta ya que ella apenas llega a fin de mes. Grosero error. Por un lado, si 'doña Rosa' apenas llega a fin de mes supone que el oficialismo no lo hizo los deberes y pierde sufragios. Por otra parte, no la subestimen porque ella conoce mejor que nadie de qué trata la inflación.

Dado que el peso argentino es el que sufre la erosión, George Washington (US$ 1) y Abraham Lincoln (US$ 5), también son opciones verdaderas.

Hoy, en los despachos de intendentes bonaerense se concentra la preocupación por los efectos de la caída del salario real. No revertirla será letal para las ambiciones electorales 2023. El problema ya no se concentra sólo en la clase media sino que los sectores más vulnerables y subsidiados recurren a lo que tienen a mano para estirar sus magros ingresos: el Panteón estadounidense es el más accesible. Por supuesto que entre las opciones de algunos se encuentra el delito.

Entonces, y con el proceso electoral aún lejano, se observan movimientos de autopreservación del poder, 'cueste lo que cueste'. Hace 1 semana se describió en este espacio el 'reseteo' de la política bonaerense en función de un nuevo equilibro de fuerzas que asoma en la mayor provincia argentina.

milei.jpg Javier Milei, fenómeno generacional argentino. Creer que sus electores votarían a Patricia Bullrich es no entender nada.

El factor Milei

Las dudas se ciernen sobre la correcta lectura que la politica pueda hacer de la realidad que se transita y del creciente descontento con las expresiones tradicionales que hoy representan el Frente de Todos y Cambiemos.

Esa molestia, no exclusiva de la Argentina, encuentra características similares en distintas latitudes. Y representa un desafío del que suelen, por ahora, predominar miradas tendiente a la subestimación. La misma que tiene Cerrutti con el dólar blue y su impacto.

El caso más concreto es el del diputado nacional Javier Milei. La captación de adhesiones en un sector de la sociedad ofuscada con lo que el propio economista llama “la casta”, aún es relativizada por los integrantes de la misma.

“Es un fenómeno pasajero”,

“No tiene sustento territorial”,

“Ees un loquito”,

y otras tantas advertencias que esconden más deseos personales de aquello que efectivamente acontecerá.

Una reciente encuesta en España del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) corrobora que “la generación española de la crisis económica sigue siendo el principal caladero de los nuevos partidos, tanto de Unidas Podemos como de Vox, y que es ese electorado más joven el que más falla a los partidos tradicionales, PSOE y PP. En el caso de los nuevos votantes de derechas, la brecha generacional entre quienes se inclinan por Vox y no por el PP es especialmente llamativa. De hecho, la extrema derecha despega respecto al PP por esa bolsa de votantes más jóvenes”, publicó El Confidencial hace dos días.

¿Los políticos argentinos están mirando estos fenómenos? La respuesta es sí. Aunque no está muy claro la manera y la profundidad.

Sí se sabe que lo observan porque hacen cálculos en términos de:

a quién le saca o

a quién le es funcional

la presencia de estos espacios muy cercanos a lo que en el mundo se llaman los neo reaccionarios (movimiento de libertarios desilusionados que decidieron que una cosa es la libertad y otra la democracia y que no se pueden lograr cambios mediante la politica).

En realidad, el análisis es el siguiente: “Si a mí me saca votos porque se supone que interpela mi propio electorado, debo neutralizarlo y cooptarlo”.

Del otro lado de la orilla piensan al revés: “Dejemos que crezcan, total a nosotros no nos impacta en nuestro electorado”.

La última elección en Ciudad de Buenos Aires demostró que esta teoría y simple mirada es dudosa. La candidatura de Javier Milei cosechó votos en la Villa 31 y en la zona sur de la ciudad, siempre más proclive al voto peronista.

el-fmi-mejoro-la-prevision-crecimiento-la-argentina-2021-foto-afp.jpg Fondo Monetario Internacional, el karma argentino.

La clave

La cuestión asoma cómo fenómenos más generacionales que ideológicos.

¿Cuál sería el incentivo que llevaría a los jóvenes a votar candidatos del Frente de Todos o de Cambiemos?

La respuesta a esa pregunta será clave para interpretar con éxito el tiempo que viene. Como se escribió aquí en otras oportunidades, la morfología de las actuales coaliciones políticas mayoritarias tienden a cambiar.

Mientras tanto, la coyuntura.

Las idas y vueltas de la negociaciones con el FMI monopolizan el día a día.

Alberto Fernández prepara su viaje a Rusia, China y Barbados con una comitiva que incluye al intendente de José C. Paz, algo que provocó comentarios.

Cuidado: otra demostración de la subestimación que tienen ciertos sectores de lo que pasa en el Conurbano. Hay que conocer su historia para saber que Mario Ishii es el intendente que más relación tiene con el gigante asiático. Desde 1995, cuando era concejal y concretó su primer viaje de hermanamiento, a la actualidad con la instalación del sistema HAIFU en el hospital oncológico del distrito para la cura del cáncer de útero.

Las miradas parciales suelen desembocar en malos diagnósticos y peores decisiones. Se eso se trata el principal debate que acoge hoy a la Argentina en un tiempo que asoma como bisagra.