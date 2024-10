Fuerte interna: Andrés Larroque salió en defensa de Axel Kicillof

Embed

Cuando se inició la campaña para que Cristina Kirchner sea presidenta de la fuerza, sobre todo acelerada por La Cámpora con un mensaje del senador Eduardo 'Wado' de Pedro, había dirigentes que no estaban al tanto, por ejemplo el propio Axel Kicillof, quien se encontraba en México para la asunción de Claudia Sheinbaum.

"Me cuesta entender cómo llegamos a esta situación, creo que por ahí primaron miradas más aceleradas o abruptas. Sí creo que hay que revisar metodologías y que nadie se tiene que enojar porque se plantee esto. Axel hablaba de humildad, yo me hago cargo de la parte que me toca de los errores que decantaron en Milei, lógicamente todos tendríamos que hacer un diagnóstico homogéneo de cómo ocurrió, cómo llegamos a esta situación y qué cosas hay que mejorar. Pareciera que no se ha hecho porque hoy estamos frente a una situación que no aporta y puede restarnos", insistió Andrés Larroque.

Además, dijo no entender "cuál puede ser el cuestionamiento a Axel", luego de que dirigentes camporistas, como la intendenta Mayra Mendoza, lo tildaran de "tibio" o dijeran sentirse dolidos por su no definición en favor de Cristina Kirchner. Uno de los que más aceleró contra el gobernador fue el diputado nacional y gremialista de SMATA, Mario "Paco" Manrique, quien habló de "ingratitud" y de un "error estratégicamente mortal" de parte de Axel Kicillof.

"Venimos de una gestión de cuatro años que fue revalidada. En estos diez meses, con el acogotamiento del gobierno nacional, la Provincia está aguantando, con mucha decencia. La verdad que no sé cuál puede ser el cuestionamiento a Axel, no me queda claro", planteó Larroque.

Asimismo, marcó que no es "ningún delito" que el gobernador no se haya expresado en favor de un candidato, pidió "bajar los decibeles", y justificó que hubo sectores cercanos a Kicillof que salieron a buscar avales para Quintela hace un mes, pero porque era el único postulante.

En tanto, y con un comentario que sonó a chicana, comentó: "Al acto de presentación de la nueva constitución de La Rioja habían viajado Oscar Parrilli, Juliana Di Tullio, representantes de La Cámpora, del Instituto Patria, fue Axel también... Nos quedan cuatro gobernadores y creo que hay que cuidarlos a todos. Coincido con esto que decía Cristina, de que no sobraba nadie, de que había que cuidar a todos. Ese tiene que ser el eje".

