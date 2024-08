Fiscal federal Carlos Rívolo viajaría a Madrid para tomar declaración a una inestable Fabiola Yáñez

El fiscal tratará de determinar si los hechos fueron varios y los escenarios diversos.

El sitio de las supuestas agresiones es clave ya que si las mismas hubieran ocurrido en el interior de la quinta presidencial de Olivos la causa podría pasar a los tribunales de San Isidro. El sitio de las supuestas agresiones es clave ya que si las mismas hubieran ocurrido en el interior de la quinta presidencial de Olivos la causa podría pasar a los tribunales de San Isidro.

El juez federal de turno en ese distrito es Lino Mirabelli, el mismo que recibió la causa originada por la fiesta de cumpleaños de Fabiola en la Quinta de Olivos, en plena pandemia de Covid.

Las tetas de Fabiola Yañez: Sin corpiño y, ¿operada? Fabiola Yáñez, ex primera dama de Argentina, reside hoy en Madrid

Las pruebas de Fabiola Yáñez aún no fueron aportadas a la causa

Yáñez aún no aportó fotos donde se vea el pretendido castigo sufrido pero hay varias imágenes en el teléfono de María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández, que podrían sustentar sus acusaciones.

Fabiola señaló que pretende que Alberto Fernández no le escriba más y que le cambien la custodia ya que no confía en los policías que la cuidan dado que pertenecieron al entorno de su ex marido. Fabiola señaló que pretende que Alberto Fernández no le escriba más y que le cambien la custodia ya que no confía en los policías que la cuidan dado que pertenecieron al entorno de su ex marido.

La mujer junto a su familia (la madre y su hijo Francisco, de dos años) habita un departamento en Madrid.