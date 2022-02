Luego, detalló sobre la cuestión salarial: "Yo acá estoy ad honorem, no cobro sueldo y, de hecho, hay una partida de mi sueldo que se devuelve al Tesoro de la Nación. O sea que, el que viene, sí puede cobrar un sueldo. Yo vivo de mi jubilación del Poder Judicial. Si él decide renovar la intervención, yo estoy dispuesta. Soy una militante".

También aprovechó en el medio oficialista para hablar del proyecto de ley de reforma de los Servicios de Inteligencia, que "tampoco se trató pero él va a decidir cuándo lo quiere presentar".

Este miércoles 16 de febrero, Caamaño se presentó ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi para decirle que "tenemos resguardados 105.000 archivos de audio que corresponden a distintas filtraciones que no se destruyeron cuando fueron entregadas a la Justicia". "Es un sistema SIDEA que creó la AFI macrista para eso", dijo.

"Esta presentación fue una denuncia que hicimos en Lomas de Zamora, pero nunca la requirieron", dijo a los medios al salir de Comodoro Py.

image.png Escuchas ilegales, filtraciones de audios y elecciones 2023.

Filtraron el contenido de los audios de la AFI

Curioso, pero tras esto se filtraron audios desde Radio del Plata a través del periodista Tomás Méndez y ahora el periodista Ari Lijalad, de El Destape Web, disparó en Twitter:

"Accedimos al registro de llamadas del armador de causas judiciales desde la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri. Se trata de Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, ex jerarca de la casa de los espías.

Encontramos llamadas con jueces, fiscales y funcionarios de Macri en momentos clave de las causas judiciales contra CFK y otros. Esas llamadas revelan que no existió cuentapropismo, sino una coordinación para la persecución judicial.

Aparecen llamadas con los jueces Lijo y Villena, el fiscal Taiano, el ex ministro de Justicia Garavano, el ex secretario de Legal y Técnica Clusellas y el operador Juan Bautista Mahiques, entre otros. Aparecen llamadas con los jueces Lijo y Villena, el fiscal Taiano, el ex ministro de Justicia Garavano, el ex secretario de Legal y Técnica Clusellas y el operador Juan Bautista Mahiques, entre otros.

Los reveladores contactos entre un exjefe de la AFI macrista, el juez Villena y Garavano en pleno armado del espionaje contra CFK. Los llamados del espía De Stéfano a Ariel Lijo, juez clave del Lawfare. Los contactos del hombre clave de la AFI con Garavano, Mahiques y Clusellas en plena cacería judicial macrista".

Las llamadas entre el exjefe de la AFI De Stéfano y Taiano, el fiscal que persiguió a CFK y Gils Carbo. Quién es el exespía Juan Sebastián De Stéfano, el eslabón clave de la persecución judicial macrista".

Es evidente que empezó la campaña electoral 2023.