Feroz interna por piqueteros y 8 años de Alberto Fernández

Tras entrega de Tarjetas Alimentar en San Martín, Zabaleta fue entrevistado por Clarín:

-¿Qué quiere decir cuando afirma que los planes de empleo se transformarán en trabajo?

-El ejemplo hoy es el trabajo rural. Hay 150 mil argentinos que en el trabajo temporal de la cosecha, al tener el plan potenciar Trabajo, la tarjeta Alimentar o la AUH no podían acceder porque no querían perder el plan social. Fueron los productores los que nos pidieron la posibilidad de buscar esta transformación. Los productores perdieron el 30 por ciento de la cosecha por no tener mano de obra. Sumamos fortaleza a las economías regionales, a las exportaciones, es el círculo virtuoso que vamos a tratar construir. Vamos a seguir haciéndolo con distintos sectores de la economía y la producción vinculando planes Potenciar al trabajo registrado.

-Entonces se va a seguir ampliando este universo de empalme con el Potenciar Trabajo?

-Sí, lo hablé con el ministro de Trabajo y el de Producción. Es un camino gradual con la expectativa de que la macroeconomía mejore. El Estado seguirá pagando la mitad del salario mínimo y el empleador pagará el resto hasta llegar a un salario de convenio, sin producir una discordancia con el trabajador del gremio.

-¿Se van a incorporar más personas al Potenciar Trabajo (ya tiene más de 1 millón de beneficiarios)?

-Por ahora no va a haber más incorporaciones. Hay un sistema de altas y bajas que está funcionando. Pretendemos que todos se incorporen, como marca el programa Potenciar, a unidades productivas e ir hacia el camino gradual del trabajo registrado.

-¿Se va a aumentar el valor de los planes sociales (equivalen a medio salario mínimo)?

-No está previsto.

-El ministro bonaerense Andrés Larroque sostuvo que no está de acuerdo con conformar un sindicato de pobres en alusión al reconocimiento de la UTEP. ¿Coincide con esa visión?

-Con el Cuervo, cuando asumimos, estábamos al otro día en Saladillo por un tornado haciendo lo que hay que hacer. Compartimos estos objetivos y con todos los que integran nuestras fuerzas políticas y están integrados en nuestro ministerio. Todos compartimos la necesidad de que hay que generar trabajo. Nuestro ministerio se para en la emergencia.

-Si los trabajadores de la economía popular pasaran del plan social al empleo formal, ¿deberían estar encuadrados en la UTEP o a los gremios de cada actividad?

-Yo soy peronista y creo en el trabajo, y el trabajo formal y registrado tiene su representación sindical. Pero eso no tiene que ir por carriles separados, porque nos va a llevar un tiempo poder salir de los programas de asistencia. Mientras eso está bien que exista la UTEP, a la que pongo en valor.

-Juan Grabois viene reclamando un salario básico universal para 8,5 millones de personas ¿Es factible que el Gobierno avance con un plan de ese tipo?

La Argentina que viene va a tener en discusión, a partir de los reclamos que hay, nuevos instrumentos y nuevas herramientas. Si eso sirve para complementar la construcción hacia el trabajo genuino todo se puede discutir. No significa que todo se resuelva, pero todo va a estar en discusión

-¿No hay miedo al crecimiento de los movimientos sociales?

-No, todo lo contrario. Miedo hay al desempleo, a no poder generar trabajo. Eso se discute en una etapa de elecciones. Nuestro espacio político construyó una unidad en donde están todos integrados, en mayor o menor medida, y todos están focalizados para que el FDT gane las elecciones y que se plebiscite lo que hicimos, que fue muchísimo en pandemia.

Consultado por aquella frase que dijo cuando asumió -"conmigo no hace falta que corten las calles para hablar"-, disparó:

¿Tiene sentido cortar la calle? ¿Resuelve algo cortar la calle cuando hay una mesa constante de trabajo y de diálogo para escuchar reclamos? No tiene sentido, no tiene ningún sentido complicarle la vida a los demás. Debería haber otra lógica. En esta época uno siente que hay algo de campaña electoral también

Luego, aceleró sobre la idea de otro mandato del presidente:

Sí, estoy de acuerdo. Tiene éxito un gobierno cuando existe la posibilidad de estar cuatro años más. Hay que estar más tiempo en la gestión para afrontar la enorme cantidad de problemas que tiene la sociedad

"El proyecto del FDT es poner a la Argentina de pie, recuperar la economía, mejorar el sistema educativo. Depende de la gente cómo vote, pero creo que hay que consolidar un modelo de país productivo e inclusivo y no un modelo que expulse", agregó.

