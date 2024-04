Felipe Pettinato fue condenado a 9 meses de prisión

image.png

En el fallo que se desprende del testimonio de la víctima, se detalla que: "A principios del mes de marzo de 2018, como él (Felipe pettinato) había estado internado en la casa de su médico neurólogo Melchor Rodigo, quien a veces lo dejaba encerrado, su mamá y Sergio buscaron un mejor espacio para él. La madre de Felipe estaba en Córdoba, por eso mi mamá y su pareja decidieron llevarlo a mi casa, para que no esté solo con Sofía (Colasante, su pareja que estaba embarazada)".

Adelante del juez Mateo, la joven dijo: "Me dio mucho asco que haga esto porque era la pareja de quien en ese momento consideraba mi hermana y el padre de quien iba a ser mi sobrina. No había tanta relación con Felipe. Solo compartíamos la vida familiar porque era el novio de Sofía. A los dos días mi mamá y su pareja decidieron echarlo porque no respetaba ninguna regla".

En septiembre, seis meses después del primer abuso, la denunciante describió otra escena en la que Pettinato le habría "hecho cosquillas" pero usó la oportunidad para "manosearla", y agregó: "No le conté a nadie lo sucedido hasta mucho tiempo después, en diciembre de ese año, un día que fui a la psiquiatra. Se puso a hablar con su mamá, se angustió mucho, lloró. Estaba Sergio, y ahí le dije que estaba angustiada porque todas las semanas tenía que ver a mi abusador".

La otra causa que tiene Felipe Pettinato

Felipe Pettinato está imputado en otra causa por "incendio seguido de muerte". El 16/5/2022 el hijo del músico prendió fuego su departamento del piso 22, ubicado en calle Aguilar al 2300, Belgrano, y por el incendio murió su neurólogo, Melchor Rodrigo.

"Felipe vino a mi consultorio derivado por otra paciente en 2018 por un tema de adicciones. Vino acompañado de familiares que luego de algunas consultas solicitan internación. Sin embargo, yo vi que una internación en un personaje público tal vez sería perjudicial. Por esa razón, le pregunté, con su permiso, si aceptaba la internación y Felipe me respondió que no. Le dije que no podía seguir atendiendo. Me llamó el papá y me pidió que no le soltara la mano", escribió Rodrigo en el informe incorporado en el expediente judicial.

Tamara Pettinato había contado que Felipe, su hermano, estuvo internado durante un tiempo "en la casa del neurólogo (Melchor Rodrigo)", pero que no funcionó porque Rodrigo lo dejaba "encerrado sin agua y sin comida". Cuatro años después, el neurólogo de 43 años murió quemado en el departamento del hijo de Felipe.

Este delito tiene una pena de tres a diez años de cárcel, y si Pettinato es encontrado culpable, la condena se sumará a la prisión en suspenso que recibió este lunes por el abuso sexual simple. Según Clarín, el procesamiento está firme y la causa está en la instancia previa a la elevación a juicio.

