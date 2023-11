Estos son los políticos que le dijeron adiós al Congreso

A Camaño también se la despidió a través de redes sociales: "Mi reconocimiento a @GracielaCamano, quien en el marco de la Asamblea Legislativa de hoy, tuvo su última sesión como diputada. Gracias por tu compromiso y tu trabajo", escribió la legisladora Mónica Fein para despedirla.

Por otro lado, un histórico dirigente político también se despidió del Parlamento en las últimas horas: se trata del diputado nacional Mario Negri, tras 10 años en la cámara baja y otros 24 como legislador, quien recibió varios mensajes de despedida a través de las redes sociales.

"Querido @marioraulnegri, ayer finalizaste una etapa en la Cámara de Diputados. Desde que me incorporé como Diputado de la Nación, nuestras charlas, tus enseñanzas y el apoyo generoso que me brindaste, principalmente cuando me tocó presidir el bloque de la Coalición Cívica, fueron clave. Son gestos que nunca olvidaré. Sos una persona íntegra, valiente, con el temple para enfrentar momentos díficiles y la determinación para poner límites y hacer valer tus convicciones", le dedicó en sus redes el diputado de la CC, Maxi Ferraro.

Y siguió: "Voy a extrañar siempre tu compañía en la Cámara pero estoy seguro de que nos seguiremos encontrando. Un fuerte abrazo. ¡Gracias Mario!".

También hizo lo propio su hijo, Juan Negri, quien es concejal en la provincia de Córdoba. Para despedir a su padre, escribió: "Viejo querido, finalizas un etapa y quiero decirte que has demostrado con mucho laburo, seriedad, decencia, honestidad que sos un imprescindible para los tiempos que vienen en donde nuestro país necesitará de muchos consensos y de un diálogo maduro que nos saque del atraso al que nos sometió el Kirchnerismo. Como hijo solo decirte que estoy muy orgulloso de vos, como dirigente político sé que nos quedan muchas batallas que dar por Córdoba, no tengo dudas que lo mejor está por venir".

Otros históricos que dejarán sus bancas en el Congreso son: José Luis Gioja del peronismo (UxP) quien fue elegido tres veces gobernador de San Juan, diputado en dos períodos y senador en otro, y Pablo Tonelli (JxC) actual representante del PRO y que ingresó al recinto en 2005 por el partido Recrear, con tendencia liberal y de centroderecha.