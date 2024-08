"Esto es una vergüenza judicial": Walter Bento en la 'picadora' de Mendoza

Él denunció públicamente que los imputados arrepentidos Martín Ríos y Matías Aramayo fueron coaccionados por el fiscal Dante Vega para declarar en su contra, lo que ha llevado, según él, a una construcción de la causa basada en mentiras y sin pruebas sólidas.

Embed #Hoy Walter Bento: “Cuando, vino a declarar dijo tener un pacto con Vega que le incumplió, por eso mintió contra mí en feb 2021. Luego Rios y Aramayo, en jun 2021, también mintieron coaccionados por el fiscal. Esta causa se construyó con #mentiras, no con pruebas”. #Mendoza pic.twitter.com/rzGnkUeiW0 — Defensa Walter Bento (@defensawbento) August 23, 2024

“Voy a referirme a algo que salió recientemente a la luz, y si bien es algo que todos sabíamos, es algo que no puede pasar inadvertido por lo grave, por lo gravísimo que es”, señaló Bento, refiriéndose a las denuncias de coacción realizadas por Ríos y Aramayo.Bento recordó también que, en febrero de 2021, Diego Barrera, uno de los testigos arrepentidos, afirmó haber tenido un “pacto” con Vega, el cual fue incumplido, motivo por el cual había mentido en su contra. Posteriormente, en junio de 2021, Ríos y Aramayo habrían sido coaccionados para mentir, según las denuncias realizadas la semana pasada por el abogado defensor Pablo Cazabán y recordadas hoy por Bento. “Así se fue construyendo esta causa. No con pruebas, no con pruebas”, enfatizó.

En ese contexto, ayer se esperaba que Ríos expusiera esta situación ante el Tribunal Oral Federal N°2, presidido por la jueza Gretel Diamante, pero en su declaración indagatoria se dedicó a desmentir un cohecho por el cual se le acusa y no se refirió particularmente a la denuncia.

Hoy, Bento se hizo eco de la situación y le planteó al abogado Pablo Cazabán, quien defiende a ambos imputados, que declaren las amenazas que denunciaron: “Ayer estuvo acá el imputado Ríos y dijo que estaban esperando que ratifiquen la denuncia… Yo le pediría al doctor Cazabán, que está acá presente, que los traiga a declarar cuanto antes. Basta de estrategias, que vengan a declarar y no tengan miedo de ser detenidos. Porque la verdad los hará libres”.

Para Bento, la denuncia de Ríos y Aramayo “es algo que todos sabíamos, pero no puede pasar inadvertido por lo gravísimo que es. Los imputados arrepentidos Ríos y Aramayo reconocieron y denunciaron haber sido coaccionados durante la instrucción por el fiscal Vega para declarar contra mí”.

El juez también expresó su preocupación por la “deslealtad procesal” de la fiscal Gloria Andre, a quien acusó de formular preguntas capciosas y de dejar un “manto de duda injusto” sobre situaciones que, según él, fueron completamente conformes a la ley. “Es demasiado grave la injusticia de esta causa que no es una causa judicial, es una vergüenza judicial, esta causa es un escándalo”, afirmó.

Finalmente, Bento lamentó las consecuencias personales y profesionales que ha enfrentado debido a la causa en su contra, incluyendo su suspensión y destitución, lo que ha dejado a su familia sin trabajo ni cobertura social. “Espero que sea el tribunal el que tome cartas en el asunto, puede ser que las pruebas que justificaron toda la injusticia hoy no existan y sigamos igual, como si nada hubiera pasado”, concluyó.

