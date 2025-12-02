Esteban Bullrich reveló que quiere postularse para Presidente en 2027

También hizo referencia a la actualidad política, social y económica del país e indicó que “no le gusta” y manifestó que lo que Argentina necesita son “almas grandes” y hombres y mujeres “que acepten la humildad como cimiento, el diálogo como método, la verdad como disciplina, la cercanía como estilo, la compasión como fuerza política y la reconciliación como horizonte”.

--------------

Otras noticias en Urgente24:

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables