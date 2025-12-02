Esteban Bullrich reveló que quiere postularse para Presidente en 2027

El ex ministro de Educación del macrismo y ex senador del PRO, Esteban Bullrich, reveló que pretende postularse para presidente de la Nación en las próximas elecciones 2027 e indicó que, aunque "aunque pierda, creo que puedo unir a los argentinos".
"DEJAR UN PAÍS MEJOR"
El ex senador del PRO y ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, reveló sus intenciones de ser candidato a Presidente en las elecciones 2027.
En declaraciones a LN+, sostuvo que el día en que decidió finalizar su mandato en el Senado, debido a complicaciones en su salud (padece esclerosis lateral amiotrófica, ELA). renunció “a los honores, pero no a la lucha” y sostuvo que esa tarea sigue orientada a “dejar un mejor país” para sus hijos.
Sin embargo, explicó que quien definirá su candidatura será su familia: “María Eugenia (Sequeiros) y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar”.
La enfermedad que padece restringió su capacidad de movimiento únicamente a los ojos, lo que, según sus palabras, le otorga un significado especial de cara a una eventual campaña. “Los ojos son la puerta del alma. Por eso, la campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos”, explicó Bullrich
"Cuando uno siente tanto que encontró su misión, no le puede escapar. No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe”, aseguró.
También hizo referencia a la actualidad política, social y económica del país e indicó que “no le gusta” y manifestó que lo que Argentina necesita son “almas grandes” y hombres y mujeres “que acepten la humildad como cimiento, el diálogo como método, la verdad como disciplina, la cercanía como estilo, la compasión como fuerza política y la reconciliación como horizonte”.
