En la recta final de la campaña, La Cámpora ataca a Macri

"Sí, manejó el país como si fuera una empresa", añadieron desde La Cámpora.

Además, el video incluyen las propias declaraciones de Mauricio Macri donde admite haber transferido el dinero del Fondo a los bancos, y explicaron:

"Con ese dinero, podrían haberse construido:

13.134 escuelas

132.710 jardines de infantes

6.786.694 viviendas

118.876 kilómetros de autovías", detallaron.

Y cerraron: "Tengamos memoria, la deuda de Macri hipotecó el futuro de lxs argentinxs".

Sí, manejó el país como si fuera una empresa. pic.twitter.com/bu3NftQDac — La Cámpora (@la_campora) November 10, 2021

La Cámpora, en contra de pagar la deuda

No es la primera vez que desde la agrupación cuestionan duramente el préstamo con el FMI, incluso, su propio líder, Máximo Kirchner, ha reiterado en todos sus últimos discursos de cara a la campaña que el Gobierno argentino no debe "doblegarse ante los pedidos del Fondo" y además, ha coqueteado con la idea de no pagar dicha deuda.

En esa línea, en su último discurso, que ofreció en el cierre de campaña del Frente de Todos en Lomas de Zamora esta semana, el diputado Kirchner lanzó un mensaje que dejó ver la interna oficialista respecto a la postura sobre la deuda con el Fondo.

En ese acto, Máximo Kirchner cuestionó a quienes "parecen enamorarse de los números macro de la economía" y al respecto advirtió que "si esos números no se traducen en beneficios para nuestro pueblo serán beneficios para una minoría".

"Cuando -Macri- dijo que el préstamo había sido tomado para dársela a la banca internacional no hizo más que confirmar lo que decíamos desde el Congreso. Recuerdo a Axel -Kicillof- que era compañero de bancada cuando se negociaba con los Fondos Buitres en 2016 que esa negociación terminaba en el FMI. Y no mentimos. Axel no mintió y sabía de qué hablaba porque había disputado palmo a palmo con Cristina contra ellos la defensa de la soberanía", agregó.