Empieza la temporada de 'cacería de brujas' en un kirchnerismo conmocionado

Ya que en mi patria hay muchas personas que pusieron el patrimonio más grande que tiene un ser humano, la propia vida, a disposición de una sociedad mejor, es importante que se sepa quienes son los senadores/as que llegaron en nombre del peronismo y se vendieron por 4 pesos con… pic.twitter.com/nPRoJuool9 — Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) June 13, 2024

Si bien Cristina no habló de ellos directamente, reposteó un mensaje de Twitter –por lo cual se entiende que dio su aval al contenido- donde se ‘escrachaba’ a ambos legisladores con fotos de sus caras en las boletas electorales del Frente de Todos y el siguiente comentario: “Si hubiera sido al revés las senadoras serían las compañeras @StefaniaCoraOK y @AnaAlmironCtes, y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria…”, dijo la usuario de la red social en relación a las dos mujeres que acompañaron a Kueider y Espínola en las papeletas de votación y quienes podrían reemplazarlos en el Senado si dejan su banca.