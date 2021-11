Elecciones 2021: JxC cierra con Cristina Kirchner candidata

Lo cierto es que no es la primera vez que Juntos por el Cambio polariza con la expresidenta y no es la primera que ella decide correrse. La última vez, perdió. Esta vez, ¿será una buena estrategia? Algunos podrían sostener puertas adentro que hubiera sido mejor jugar la carta de la foto de Olivos para las Generales y no para las PASO. En definitiva, las primeras no son más que una gran encuesta nacional.