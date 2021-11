El peronismo bonaerense tiene un problema con las primarias

Varios alcaldes del peronismo bonaerense quieren otro mandato más. He ahí la contradicción: ¿cómo otorgarles la ventana de su continuidad cuando el peronismo, en especial el del Gran Buenos Aires, necesita elecciones primarias abiertas, sin limitaciones, que oxigene su vida doméstica tan densa, asfixiante y debilitada? Nadie ignora el dineral que le costó al resto del país lograr que 500.000 electores se sumaran al comicio pero otros 2 millones permanecieron en su negativa de participar. Si la política no atrae, el peronismo mucho menos. Los alcaldes que quieren otro mandato juran que no desean permanecer para siempre sino 4 años más. Difícil creerles. Probablemente imposible. Es evidente que embestirá Juntos por el Cambio. Ya lo anticipó Diego Santilli: “No creo en las reelecciones indefinidas. Hay espacios contundentes donde hay que modificar y renovar, tiene que haber nuevos dirigentes. Esto es algo que hizo María Eugenia Vidal. Se ha sostenido mayoritariamente dos periodos y después, cada uno debe elegir otro camino”. ¿De verdad creen los alcaldes peronistas bonaerenses que porque perdieron por menos diferencia, ganaron? Insólito. Pero es interesante conocer sus afanes, relatados por Sebastián Dumont: