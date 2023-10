Esta semana, estos jóvenes se dieron cuenta que no hay que esconder las diferencias, no más, somos lo que somos y estemos orgullosos de ser lo que somos. Y está claro que si queremos un mundo global, como dice el papa Francisco, ese mundo se compone de muchas identidades. Es posible seguir creyendo en que podemos construir un mundo mejor Esta semana, estos jóvenes se dieron cuenta que no hay que esconder las diferencias, no más, somos lo que somos y estemos orgullosos de ser lo que somos. Y está claro que si queremos un mundo global, como dice el papa Francisco, ese mundo se compone de muchas identidades. Es posible seguir creyendo en que podemos construir un mundo mejor

El encuentro fue declarado de interés público por el prefecto de Jaguriúna, Gustavo Bernardes Reis, como una oportunidad para acercar a los jóvenes a una experiencia transformadora que valora la diversidad, la unidad y lo colectivo tras invitarlos a desarrollar actividades en su comunidad.

En paralelo y en el mismo lugar se desarrolló el V Congreso Escuela Plus, en el que coincidieron docentes, expertos en educación y autoridades de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia.

Más contenidos de Urgente24

Luis Barrionuevo pidió a Milei que haga como Menem y se baje

La nueva función de WhatsApp: qué es el Modo Dorado

Este es el peligro oculto de dormir menos de 5 horas al día

Carolina Losada, Maxi Pullaro y el quiebre con Bullrich

Insumos médicos: Más entidades alertan que está "en riesgo la vida de los pacientes"