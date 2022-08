En ese contexto, el proyecto explica que la iniciativa prevé un costo fiscal del 0,09% del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44% para el 2023.

Por otro lado, la iniciativa del kirchnerismo explica que, a pesar de que el ingreso mensual que proponen equivaldría al valor de la canasta básica ( $15.057 ), el monto podrá actualizarse de manera trimestral.

A quiénes alcanza el proyecto

En otro fragmento del proyecto de ley, el kirchnerismo detalla a la población que alcanzaría la ley de ser aprobada en el Congreso, y en ese sentido, describió:

“Se prevé que alcance a 1 millón 700 mil adultos que estarían en condiciones de acceder al refuerzo. Este universo comprende al grupo de personas adultas que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación, jubilación, ni plan social y no cuentan con ningún bien”.

Asimismo, explica que podrán inscribirse para acceder al beneficio “las mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64. Así se busca cubrir a la franja etaria que no está alcanzada por otros programas sociales entendiendo que las personas que quedan por fuera de ese rango pueden acceder a AUH y Progresar o ya han cumplido la edad jubilatoria y por lo tanto se presume que tienen cubierta la canasta básica alimentaria”.

Por otro lado, y respecto a la autoridad de aplicación de dicha ley, el kirchnerismo estipuló que será el ANSES el que tendrá a su cargo la inscripción del Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi), para que posteriormente ANSES realice el cruzamiento de datos para definir quiénes podrán acceder.

Por cuánto tiempo se dará el sueldo a indigentes

En el proyecto presentado por Di Tullio, que consta de 23 artículos, se explica además que el refuerzo de ingresos se otorgará por el período de un año, pero aclara que: "Una vez vencido el plazo de un año previsto en el artículo precedente, la prestación podrá ser nuevamente solicitada según los criterios establecidos en la reglamentación".

A su vez, también priva a los beneficiarios al acceso a dólares por un lapso de seis meses.

"Las personas que perciban la asignación dineraria establecida por la presente Ley no podrán acceder al mercado de cambios a los fines de la obtención de divisas por tiempo que dure la prestación y por un plazo de SEIS (6) meses posteriores desde que la misma haya sido dada de baja", establece la iniciativa en su artículo 11.

De aprobarse dicho proyecto, que recibió aportes de dirigentes sociales, diputados y senadores, y fue acordado con el Poder Ejecutivo Nacional, establece que quienes podrán acceder a al beneficio serán quienes cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser argentino o argentina nativo/a o naturalizado/a y con residencia legal en el país no inferior a dos (2) años.

b) Tener las mujeres entre 25 y 59 años y los varones entre 25 y 64 años de edad, inclusive.

c) No percibir el o la solicitante ingresos por:

i) Prestación por desempleo, Programa Progresar, Programa Nacional

de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, titularidad de Tarjeta Alimentar del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre” ni ningún plan social o programa que sea otorgado por los Gobiernos Nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ii) Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

iii) Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado.

iv) encontrarse inscriptas en el Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes establecido por la Ley N° 24.977, modificatorias y complementarias.

v) encuadrar en el Régimen de Trabajo Agrario Ley N° 26.727, modificatorias y complementarias.

vi) trabajo registrado en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo

para el Personal de Casas Particulares, establecido por la Ley N° 26.844, modificatorias y complementarias.

vii) encuadrar en el régimen de la construcción establecido por la ley 22.250.

La culpa es de Mauricio Macri

Por último, el kirchnerismo no perdió oportunidad para argumentar su proyecto disparando duramente contra la gestión de Mauricio Macri, y en ese sentido, señalaron que en 2015 la desocupación era del 5,9% y terminó en 2019 en 8,9%.

“En diciembre de 2015, tomando los datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) para evitar discusiones inconducentes, la pobreza era del 30% y la indigencia afectaba al 4,5% de la población”, describen.

“El país atraviesa una coyuntura de extrema complejidad producto de la herencia de cuatro años de un gobierno que sobreestimó sus capacidades, a la vez que subestimó de manera sistemática las necesidades de los grupos más vulnerables”, cerraron.

El proyecto completo a continuación: