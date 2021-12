"El discurso de Alberto Fernández irrita muchísimo al FMI"

No obstante, Kiguel consideró que el FMI "debería hacer una autocrítica porque tuvo problemas técnicos con el manejo cambiario: le pidió a la Argentina que flote el tipo de cambio en un momento muy difícil, le pidió también que el Banco Central no intervenga para nada y eso complicó mucho la dinámica del país, que sufrió una gran devaluación".

"Aunque es otro tema ese, no el que estamos discutiendo hoy", aclaró.

Miguel Kiguel, de Econoviews, respaldó la idea de la "banda cambiaria" que el Gobierno implementará para controlar al dólar Miguel Kiguel. El exsecretario de Finanzas criticó el pedido de Alberto Fernández al FMI.

Kiguel estimó que el Fondo Monetario "aprendió de ese programa con la Argentina para no cometer errores en el futuro. Ahora entiende que en la Argentina no puede flotar el tipo de cambio, y eso es bueno para el Gobierno".

"Pero meter el tema político de (el expresidente de USA, Donald) Trump o de Macri en las negociaciones, creo que al FMI lo irrita muchísimo y al Tesoro americano también", señaló el economista.

Según el ex secretario de Finanzas, el Fondo "le va a pedir a la Argentina un programa económico que demuestre cómo va a hacer el país para mejorar las reservas del Banco Central, que ni en la Convertibilidad estuvieron tan bajas".

A su criterio, "una herramienta fundamental para aumentarlas es el tipo de cambio, pero el Gobierno no quiere ver que algo hay que hacer con eso. Es un problema que va empeorando, porque Alberto no tiene un diagnóstico y no lo enfrenta".

Kiguel consideró además que "corrida cambiaria ya hay, lo que pasa es que está frenada por el cepo. Si se lo saca, el Banco Central se queda sin dólares en dos minutos". "Pero el problema ahora es que el Central se va a quedar sin dólares aún con el cepo, y eso hay que tratar de evitar", advirtió.

Por último, dijo que al país "le hace falta un programa económico y espero que con el acuerdo con el FMI, la Argentina lo tenga".