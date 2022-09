El 2do atentado contra CFK, el alquiler y el francotirador

Según informó la agencia estatal de noticias, la conversación entre Brenda y Carrizo ocurrió un rato después del atentado contra Cristina Kirchner.

Tras esa charla, Brenda le pide a Carrizo: “hagámosnos los pelotudos” porque “vamos a caer todos en la volteada ”, en referencia a las detenciones que finalmente se produjeron.

La conversación que citó Télam fue detectada en el celular de Carrizo, el último detenido en la causa y señalado como el Jefe de la organización.

En otra comunicación, Carrizo la llama a Brenda para que fuera a la casa de Barracas, donde estaban reunidos los integrantes de la banda denominada “los copitos”.

Así se da el siguiente intercambio:

Nicolás Gabriel Carrizo: Te vincularon con el caso. Te diría que vengas acá.

Brenda Uliarte: ¿Posta, que saben mis datos? Estoy en un lugar seguro, tranqui. Ustedes no tienen nada que ver. Lo que decimos que quede acá.

NGC: Si saliste por todos los medios. Sos la novia.

BU: Sí, pero si me escondo no va a pasar. No me van a encontrar. Yo sé lo que te digo.

El departamento y el francotirador

Por su parte, el diario La Nación aporta detalles este miércoles (21/9) sobre la trama del alquiler de un departamento en Recoleta frente al domicilio de Cristina Kirchner, para perpetrar el asesinato.

image.png Nicolás Gabriel Carrizo, el sindicado como jefe de la banda de 'los copitos'

Si bien esta posibilidad ya se conocía porque los implicados en el atentado habían visitado una propiedad que querían reservar, se sabe ahora que Sabag Montiel y Uliarte hablaron del tema y de la necesidad de un francotirador.

Si bien no surge de las conversaciones conocidas hasta el momento entre los integrantes de la banda ni hay precisiones sobre este plan ni por qué fue descartado, los investigadores citados por el matutino dijeron: “Creemos que el contacto fue directo entre ellos y el dueño del inmueble, y no fue a través de una inmobiliaria”.

De los mensajes entre Uliarte y Sabag Montiel del 23 de agosto que analizó la Justicia surge un nuevo detalles: los acusados debatieron sobre reunirse el sábado 27 con un hombre que podía alquilarles un departamento en Recoleta, aunque les pedía “una seña”.

De acuerdo con el intercambio que trascendió, Sabag Montiel no estaba convencido. Pero sí Uliarte, quien decía: “Vamos y le dejamos una seña, ya fue…”.

“Estamos re cerca de la mina”, agregó la acusada.

“Hace falta un francotirador”

La conversación entre Brenda y Fernando sobre el alquiler del departamento fue así:

–Fernando Sabag Montiel: “Otra cosa, me contestó el tipo del alquiler de Recoleta para el sábado tenemos que verlo y dice que no tiene… Eh… No sé, tiene que coordinar varias entrevistas y que le dejen una seña viste que se yo, asique le dije que íbamos a tener plata para dejarle una seña”.

–Brenda Uliarte: “¿No te gusta el depto..?”

–FSM: “ No me gusta el depto, el pelo si. Cristina y la gente está reunida en Recoleta. Para pegarle un corchazo”.

–BU: “No amor, laburamos esta semana y el sábado vamos y le dejamos una seña, ya fue… Alto depto ese de Recoleta amore, si vieras donde vive Cristina entendes, Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina. La podemos hacer pija, eh…Si, hay que ir y pegarle un corchazo ¿Sabes que hace falta? Un francotirador, viste que la mina se pone en el balcón, hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda…”.

No mucho más se sabe por ahora sobre el plan de alquilar el departamento ni por qué lo descartaron. Ahora los investigadores buscan determinar dónde se ubica el departamento y quién es su dueño para, a partir de allí ahondar en el financiamiento de la banda, dado el alto costo de las propiedad en la zona.

