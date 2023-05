INHL3DYIMNFFZPC4XG3X7WOPPE.jpg La Vicepresidenta en C5N

Horas después del fuerte apoyo que le diera la Vicepresidenta en la entrevista con Pablo Duggan en C5N, el titular de interior sostuvo que "es bueno que empecemos hacer una transición generacional".

Luego, llamó al peronismo a organizarse "con PASO o sin PASO" y se puso “a disposición de lo que el pueblo diga”.

De Pedro agregó

Desde el lugar que me toque, trabajaré por una Argentina justa, libre y soberana con trabajo e industrias nacionales. Cuando el peronismo organice su fuerza, con PASO o sin PASO, no tengo dudas que empezando de abajo vamos a crecer pasito a pasito Desde el lugar que me toque, trabajaré por una Argentina justa, libre y soberana con trabajo e industrias nacionales. Cuando el peronismo organice su fuerza, con PASO o sin PASO, no tengo dudas que empezando de abajo vamos a crecer pasito a pasito

También se hizo eco de la recomendación que CFK le hizo al Frente de Todos para las próximas elecciones: “Volver a enamorar al pueblo”. En este sentido, De Pedro recomendó que "hay que enamorar con un proyecto, con un programa con ideas claras y después llevarlo adelante con mucha fuerza y con muchas convicciones".

Confusión y falta de propuestas

“Cristina habla que los próximos gobiernos tienen que tener un fuerte contenido porque venimos de años en el que el marketing, el eslogan, la TV, las redes sociales tuvieron mucho protagonismo y confundieron mucho, y a la hora de gobernar faltaron propuestas", concluyó.

Más contenido en Urgente24:

La encuesta que convenció a Cristina del escenario de tercios y balotaje

Dólar cara chica: Contundente respuesta de USA al curro de las cuevas

Peligro en Europa por Ucrania: Nube radioactiva de uranio

"Lumbrera de cartulina": Furia radical contra Facundo Manes

Ultimátum del BCRA a Mercado Pago, MODO y otros