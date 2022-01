"Persecución vivió Vidal cuando se tuvo que mudar con sus hijos a una base militar por dar una lucha sin cuartel contra el narcotráfico en la Provincia. Algunos luchamos contra las mafias y otros conviven con ellas", le respondió el presidente del bloque PRO.

Pero el cruce no quedó ahí. Victoria Tolosa Paz replicó: " Cristian ya no va mas el papel de víctima para Vidal, ya está grande para defenderse sola, sobre todo ante la justicia".

Y agregó: "Te aclaro que Vidal además de autorizar la mesa de persecución y armado de causas, tal cual lo dice Villegas su ministro de trabajo, es la misma que permitió la instalación de 4 bases para escuchas ilegales en la Pcia de Bs As y sin orden judicial. Contestale a Majdalani que es la que lo dijo ante la bicameral, a mi no hace falta que me aclares nada sobre Vidal, sí a las y los ciudadanos de nuestra Provincia".

Luego, Ritondo volvió a responder: "Diputada, el Pata Medina con su mafia afectó a todo el rubro de la construcción en La Plata con extorsiones y estafas. Cuando se golpea a la obra pública y privada se deja sin trabajo a los sectores más vulnerables. Sectores que usted dice defender en su Ciudad. Sea coherente", le espetó el diputado del PRO.

Al momento de publicar esta nota, Victoria Tolosa Paz no había vuelto a responderle.

