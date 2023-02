Diputados: Después de más de 1 año, Máximo volvió a hablar en el recinto

"La construcción de una sociedad más justa es esto, no se soluciona con una ley el problema, o martillándonos los dedos hablando de qué mala que es la dirigencia política. Las dirigencias políticas deciden si dar o no dar quórum", dijo en el día en que Juntos por el Cambio no se prestó a la habilitación de la sesión, aunque el oficialismo finalmente lo logró con la colaboración de la izquierda y del Interbloque Federal.