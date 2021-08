Diego Santilli y su nueva estrategia: "La Santilleta"

En ese contexto, y como era de esperarse, La Santilleta generó furor en las redes sociales, pero la mayoría criticó la estrategia de Diego Santilli y su equipo por la curiosa idea.

"Dos cuadras después quedó estancado en el barro. ¿O solo anda por San Isidro y Ciudad Jardin?", ironizó un usuario de la red social que compartió el video, haciendo referencia al pésimo estado de las calles del conurbano.

"La santilleta no pasa una VTV ni en pedo, tiene el motor fundido y es choreada. No sirve ni para autopartes... Campaña de Santilli en PBA: Te llaman al teléfono de línea, te dicen que va a estar por un lugar cerca de casa. Si querés ir ¡tenés que registrarte! No quieren un anónimo que los cuestione en público. A la mañana me crucé con la "Santilleta", una combi pintarrajeada... 2021. 110mil muertos. Quiero a los de marketing presos", fueron otros mensajes que se leyeron en la red social.

El video que se viralizó en redes que muestra a La Santilleta: